Eishockey-WM: Schweiz trifft auf Schweden, Neuauflage des Olympia-Finals

Die Schweiz hat in der Gruppenphase der Eishockey-WM eine perfekte Vorrunde gespielt und sich mit 21 Punkten aus sieben Partien das Punktemaximum gesichert. Als Gruppensieger trifft die Schweiz im Viertelfinal auf Schweden, die in der Schlussrangliste der Gruppe B auf Platz 4 landeten. Zudem kommt es in der ersten K.o.-Runde zur Neuauflage des Olympia-Finals. Titelverteidiger USA hat die Gruppe A nur auf Platz 4 abgeschlossen, und bereits am Donnerstag kommt es zum Duell mit Kanada. Finnland trifft auf Tschechien und zwischen Norwegen und Lettland kommt es zum Aussenseiter-Duell.

Die Gruppenphase der Eishockey-WM ist abgeschlossen und die Viertelfinal-Duelle sind bekannt. Die Schweiz trifft als Gruppensieger auf Schweden , zudem kommt es zur Neuauflage des Olympia-Finals.

Nun herrscht Gewissheit: Die Schweizer Hockey-Nati spielt an der Heim-WM eine perfekte Vorrunde und holt sich mit 21 Punkten aus sieben Partien das Punktemaximum. Als Gruppensieger treffen die Schweizer im WM-Viertelfinal auf Schweden, die in der Schlussrangliste der Gruppe B auf Platz 4 landen.

Zudem kommt es in der ersten K.o. -Runde zur Neuauflage des Olympia-Finals. Weil Titelverteidiger USA die Gruppe A nur auf Platz 4 abschliesst, kommt es bereits am Donnerstag zum Duell mit Kanada. Finnland trifft auf Tschechien und zwischen Norwegen und Lettland kommt es zum Aussenseiter-Duell.

Die Eishockey-Nati steht an der Heim-WM nach wie vor makellos da. Die Schweizer Fans wünschen dem Team von Jan Cadieux den ganz grossen Coup. Verheiratete Rentner verlieren Tausende Franken – und die grossen Probleme kommen erst im Viertelfinal-Kampf entschieden





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