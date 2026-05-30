Eishockey-WM: Schweiz gegen Finnland um Gold - Kanada gegen Norwegen um Bronze

Die Schweiz trifft im Final der Eishockey-Weltmeisterschaft auf Finnland. Zuvor kämpfen Kanada und Norwegen um Platz drei. Die Schweiz will ihren ersten Titel holen, Finnland Revanche für die Gruppenniederlage.

In den Halbfinals der Eishockey - Weltmeisterschaft haben sich die beiden Teams aus der Gruppe A durchgesetzt. Damit kommt es am Sonntag zu zwei Duellen, die es bei dieser WM bereits gab: Final: Schweiz - Finnland (Sonntag, 20:20 Uhr in Zürich).

Die Schweiz will ihr Märchen am Sonntagabend mit einem Sieg gegen Finnland und dem ersten WM-Titel in ihrer Geschichte vollenden. Bisher jubelte die Nati bei jedem ihrer neun Spiele nach 60 Minuten über den Sieg. Am knappsten war es dabei beim 4:2 im Gruppenspiel gegen Finnland, als es bis in die 57. Minute 2:2 hiess.

Die Finnen wollen sich derweil unbedingt für die knappe Niederlage revanchieren und dürften nach den Siegen gegen Tschechien und Kanada in Viertel- und Halbfinal nur so vor Selbstvertrauen strotzen. Zudem dürfte das bittere Schweizer Viertelfinal-Aus gegen Finnland an den Olympischen Spielen von Milano Cortina noch in den Köpfen von einigen Spielern stecken. An die WM-Direktbegegnungen hat das Team von Jan Cadieux aber gute Erinnerungen.

Die letzten drei WM-Duelle gingen alle an die Schweiz - darunter ein 3:2 im Viertelfinal von 2018. Bereits neun Jahre ist es her, seit sich Finnland letztmals an einer Weltmeisterschaft gegen die Schweiz durchsetzen konnte. 2017 gewann Suomi in der Gruppenphase trotz frühem 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung - genau wie zuletzt bei Olympia. Im Spiel um Platz drei treffen Kanada und Norwegen am Sonntag um 15:30 Uhr in Zürich aufeinander.

Im Kampf um Bronze kommt es zum ungleichen Duell zwischen dem 28-fachen Weltmeister aus dem Mutterland des Eishockeys und dem Überraschungsteam des Turniers. Norwegen nahm 1937 zum ersten Mal an einer WM teil und hat seither kein einziges Mal eine Medaille geholt. So dürften die Skandinavier topmotiviert in die Partie gehen, während sich bei Kanada die Frage stellt, wie wichtig der Turnierabschluss für Sidney Crosby, Macklin Celebrini und Co. noch ist. Bei den Ahornblättern zählt bekanntlich nur Gold.

Beim 5:6 nach Penaltyschiessen in der Gruppenphase schnupperten die Norweger bereits an der Sensation, führten gegen Kanada bis zur 59. Minute und knöpften dem Gruppensieger als einziges Team einen Punkt ab. Die Vorfreude in der Schweiz ist riesig. Die Nationalmannschaft hat in diesem Turnier eine beeindruckende Leistung gezeigt und steht erstmals im WM-Finale.

Das Team um Captain Roman Josi und Trainer Patrick Fischer hat bewiesen, dass es mit den Grossen mithalten kann. Die Defensive steht sicher, die Offensive überzeugt mit schnellem Umschaltspiel und effizienter Chancenverwertung. Besonders die Stürmerreihe um Kevin Fiala, Nico Hischier und Timo Meier glänzte in den entscheidenden Spielen. Finnland hingegen ist für seine taktische Disziplin und starke Teamleistung bekannt.

Die Finnen haben in den K.o. -Runden Tschechien und Kanada ausgeschaltet und gezeigt, dass sie auch enge Spiele für sich entscheiden können. Das Finale verspricht eine hochklassige Begegnung, die möglicherweise in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen gehen könnte. Norwegen hat bei dieser WM für Furore gesorgt.

Das Team um Kapitän Patrick Thoresen und Trainer Petter Thoresen hat mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem cleveren System die Favoriten geärgert. Im Viertelfinal besiegten sie Schweden, im Halbfinal unterlagen sie knapp der Schweiz. Der Kampf um Bronze gegen Kanada ist eine grosse Chance für das norwegische Eishockey. Die Kanadier hingegen sind enttäuscht, den Final verpasst zu haben.

Dennoch werden sie alles daran setzen, zumindest die Bronzemedaille zu gewinnen. Die Spieler um Sidney Crosby wissen, dass ein dritter Platz nicht ihren hohen Ansprüchen genügt, aber sie werden dennoch mit voller Motivation antreten. Die Begegnung zwischen Kanada und Norwegen in der Gruppenphase war bereits eine enge Partie, und die Norweger haben gezeigt, dass sie auch gegen die besten Teams mithalten können. Es könnte ein offenes Spiel werden, bei dem die Tagesform und die mentale Einstellung entscheiden.

Die Weltmeisterschaft in Zürich und Bern war ein voller Erfolg. Die Spiele waren gut besucht und die Stimmung in den Stadien hervorragend. Die Zuschauer erlebten spannende Partien und Überraschungen. Die Schweiz als Gastgeber hat sich mit einem Finaleinzug belohnt.

Nun hofft das ganze Land auf den ersten Titelgewinn. Der Eishockeyverband und die Spieler sind bereit, Geschichte zu schreiben. Das Finale wird am Sonntag um 20:20 Uhr in der Zürcher Hallenstadion ausgetragen. Die TV-Übertragung wird Millionen von Menschen in der Schweiz und in Finnland verfolgen.

Auch international ist das Interesse gross. Experten erwarten ein taktisch geprägtes Spiel mit wenigen Toren, in dem die Torhüter eine entscheidende Rolle spielen könnten. Sowohl Leonardo Genoni auf Schweizer Seite als auch sein finnischer Gegenpart haben bisher starke Leistungen gezeigt. Zusammenfassend: Die Schweiz und Finnland streiten sich um den WM-Titel, während Kanada und Norwegen um die Bronzemedaille kämpfen.

Beide Partien versprechen Spannung und hochklassiges Eishockey. Die Schweiz hat die Chance, erstmals Weltmeister zu werden, und Finnland will Revanche für die Gruppenniederlage. Norwegen strebt die erste WM-Medaille der Verbandsgeschichte an, und Kanada will die Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug mit Bronze vergolden. Es wird ein grossartiger Abschluss einer fantastischen WM





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