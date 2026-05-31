Eishockey-WM in der Schweiz: Norwegen gewinnt Bronze, Schweiz scheitert im Finale

Die Eishockey-WM in der Schweiz hat ein spannendes Finale mit dem Titelverteidiger Kanada und Finnland im Gepäck. Norwegen hat sich mit einer starken Leistung die Bronzemedaille gesichert, während die Schweiz im Finale scheiterte.

Vom 15. bis 31. Mai findet in der Schweiz die Eishockey-WM statt. Hier finden Sie alle News und lustige Geschichten aus dem Hintergrund. Nicht etwa Rekordweltmeister Kanada, sondern Norwegen gewinnt an der Eishockey-WM in der Schweiz die Bronze medaille.

Die Skandinavier besiegten im Spiel um Platz 3 die Ahornblätter 3:2 nach Verlängerung. Mathias Pettersen (7. ) und Stian Solberg (33. ) brachten Norwegen in hervorragende Position.

Im letzten Drittel rannten die Kanadier an, Robert Thomas traf gleich zweimal, in der 59. Minute und 7 Sekunden vor Schluss. So kam es zur Verlängerung – wie schon in der Vorrunde, beim ersten Duell dieser beiden Teams. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Doch dieses Mal siegten die Norweger, Noah Steen erlöste den Aussenseiter. Bronze ist ein riesiger Erfolg für Norwegen und eine grosse Überraschung. Die Schweiz an der Heim-WM Norwegen abgeschossen hatte Der Schweizer Gruppengegner erzielte bereits in der 4.

Minute durch Patrik Puistola das 1:0, dieser traf per Handgelenkschuss. Die Ahornblätter wussten jedoch noch im ersten Drittel zu reagieren, Robert Thomas und Dylan Holloway drehten die Partie. Das Mitteldrittel war dann wieder eine klare Sache zugunsten Finnlands: Starspieler Aleksander Barkov, Konsta Helenius und Aatu Räty stellten auf 4:2. Im Schlussdrittel versuchten die Kanadier alles, Schuss um Schuss ging aufs Tor von Justus Annunen, doch der 26-jährige Goalie der Nashville Predators aus der NHL liess sich nicht mehr bezwingen.

So kommt es im WM-Final am Sonntag um 20.20 Uhr in der Swiss Life Arena in Zürich zum erneuten Duell zwischen der Schweiz und Finnland. Im letzten Gruppenspiel hatte das Team von Trainer Jan Cadieux noch mit 4:2 gewonnen. Im Halbfinal wartet am Samstag Norwegen. Die Skandinavier bezwangen Lettland dank Toren von Tinus Luc Koblar (28.

Minute) und Noah Steen 16 Sekunden vor Schluss ins leere Tor 2:0. Kanada hat am Nachmittag das Prestigeduell im Viertelfinal gegen die USA 4:0 gewonnen. Macklin Celebrini erzielte in der 19. Minute die Führung, Dylan Holloway erhöhte bei Spielhälfte.

Die Amerikaner hatten im Schlussdrittel mehrere gute Chancen, konnten den kanadischen Goalie Jet Greaves aber nicht bezwingen. In den letzten beiden Minuten trafen Connor Brown und Sidney Crosby jeweils noch ins leere USA-Tor. Schweden besiegte in der Gruppe B in Freiburg die Slowakei 4:2. Dank dieses Sieges erreichen die Tre Kronor doch noch den Viertelfinal.

Die Schweden werden ihre Gruppe als Vierte abschliessen. Damit treffen sie in der ersten K.o. -Runde auf den Ersten der Gruppe A, die Schweiz. Das Schweizer Nationalteam besitzt gegen Schweden aber keine gute Bilanz, musste in den vergangenen Jahren immer wieder empfindliche Niederlagen einstecken, darunter waren zwei verlorene WM-Finals (2013 und 2018).

Auch Titelverteidiger USA hat es im letzten Spiel noch unter die besten 4 geschafft. Dank eines 4:1 gegen Österreich werden die US-Amerikaner Gruppenvierte. Sie treffen im Viertelfinal auf Rekordmeister Kanada. Mit einem klaren 8:1 gegen Ungarn sicherte sich Lettland in der Gruppe A die Qualifikation für die Viertelfinals.

Damit ist auch klar, dass Deutschland nach der Vorrunde ausscheiden wird. Am späteren Nachmittag kämpfen Österreich und Titelverteidiger USA im Direktduell in Zürich noch um den letzten Platz fürs Weiterkommen. Die punktgleich an der Tabellenspitze stehenden Schweizer und Finnen machen dann am Abend den Gruppensieg unter sich aus





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