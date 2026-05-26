Eishockey-WM in der Schweiz: News und Geschichten aus dem Hintergrund

Die Eishockey-WM in der Schweiz bietet spannende Spiele und lustige Geschichten aus dem Hintergrund. Hier finden Sie alle News und Updates.

Vom 15. bis 31. Mai findet in der Schweiz die Eishockey-WM statt. Hier finden Sie alle News und lustige Geschichten aus dem Hintergrund. In der Gruppe A in Zürich gewinnt Titelverteidiger USA gegen Ungarn 7:3.

Die Amerikaner führten zwischenzeitlich 5:1, ehe die Ungaren bis auf zwei Tore heran kamen. Dank diesem Sieg kann die USA die Viertelfinals doch noch erreichen. Bedingung dafür ist aber ein Sieg am Dienstag gegen Österreich. Deutschland bezwang am Abend Grossbritannien 6:3.

Die Viertelfinal-Teilnahme ist aber vor den letzten Gruppenspielen unwahrscheinlich. Norwegen hat in der Gruppe B in Freiburg überraschend Tschechien bezwungen. Die Nordländer gewannen 4:1 und haben sich damit für die Viertelfinals qualifiziert. Slowenien gewann in einem bedeutungslosen Spiel gegen Italien 5:1





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