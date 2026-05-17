Eishockey-WM in der Schweiz

Die Eishockey-Weltmeisterschaft (25.-28. April 2023) findet in der schweizerischen Hauptstadt Bern und im italienischen Ligurien statt. Hier gibt es spannende Begegnungen zwischen den Weltklassemischen Mannschaften.

Gruppe A Deutschland – Lettland 0:2 Das deutsche Team hat auch im zweiten Auftritt in der Swiss Life Arena nicht punkten können. Lettland hingegen feierte 24 Stunden nach der Niederlage gegen die Schweiz einen Sieg.

Martins Dzierkals (19. ) brachte die Letten in Führung. Der zweite Treffer ging wiederum aufs Konto des gegen die Nati auffälligsten Mannes: Rudolfs Balcers netzte nach 25 Minuten in Überzahl ein. Defensiv agierte das Team aus dem Baltikum abermals äusserst diszipliniert.

Grossbritannien – USA 1:5 Der Titelverteidiger aus den USA fuhr im 2. WM-Spiel den 1. Sieg ein. In Zürich gewannen die Amerikaner gegen Grossbritannien standesgemäss mit 5:1.

In den ersten zwei Dritteln hatte der haushohe Favorit mit dem Aufsteiger allerdings mehr Mühe als gedacht. Die Briten kamen bei Spielhälfte in Überzahl plötzlich zum 1. Ausgleich – Nathanael Halbert traf herrlicher in den Winkel (29. ). 3 Minuten vor der 2.

Pause gingen die USA durch Isaac Howard, der zum besten US-Spieler gewählt wurde, aber wieder in Front. Österreich – Ungarn 4:2 Die österreichische Equipe holte im Kampf um den Klassenerhalt die nächsten «Big Points». Dem Team von Roger Bader wurde es dabei nicht leicht gemacht. Erst nach 46 Minuten traf Biel-Legionär Dominic Zwerger zum 2:1, Thimo Nickl sorgte nur 44 Sekunden später für die Vorentscheidung.

Gruppe B Dänemark – Schweden 2:6 Schweden fand eine passende Antwort auf die Startniederlage gegen Kanada. Der in diesem Duell haushohe Favorit schlug ein erstes Mal nach 9 Minuten durch Mattias Ekholm zu. Nach zwei Dritteln hiess es 5:1, anschliessend schaltete «Tre Kronor» einen Ganz zurück. Italien – Slowakei 1:4 2 Spiele, 2 Siege.

Genau so hatte sich die Slowakei den Start in die WM wohl voorgestellt. Auf das 2:1 gegen Norwegen liessen die Slowaken in Freiburg einen 4:1-Triumph über Aufsteiger Italien folgen. Wie schon gegen Norwegen trafen erneut Marek Hrivik (1:0, 14. ) und der Ex-Davoser Kristian Pospisil (3:0, 41.

). Gabriel Nitz sorgte in der 46. Minute für den Ehrentreffer Italiens und damit für das 1. italienische Tor an dieser WM – der 19-jährige Verteidiger wurde nach Spielschluss zu Italiens «Best Player» gewählt. Norwegen – Slowenien 4:0 Nach dem Überraschungssieg über Tschechien war den Slowenen gegen Norwegen alles zuzutrauen.

Doch nichts da. Routinier Jacob Berglund bescherte den Skandinaviern mit seinem Hattrick zwischen der 26. und 37. Minute den klaren Sieg





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