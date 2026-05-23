Eishockey-WM: Ergebnisse

Hier sind die Ergebnisse der Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 in der Gruppe A und B.

Österreich hat die vorzeitige Viertelfinal -Qualifikation verpasst. Das Team von Trainer Roger Bader unterlag Deutschland nach 1:0-Führung 2:6. Lukas Reichel gelangen in Zürich drei Treffer (zwei davon im Powerplay ) für das DEB-Team.

Vincenz Rohrer musste sich mit dem sehenswerten 2:4 für seine Farben trösten. Die ÖEHV-Auswahl ist zum Abschluss der Gruppenphase gegen Finnland und die USA auf Punkte angewiesen. Die Deutschen könnten ihrerseits mit einem Vollerfolg gegen Grossbritannien noch auf 10 Zähler kommen und an Österreich (9) vorbeiziehen. USA – Lettland 2:4: Lettland (6 Punkte) scheint die besten Karten zu haben, den bereits qualifizierten Schweizern und Finnen in den Viertelfinal zu folgen.

Denn gegen die Briten und Ungarn scheinen zwei Siege budgetiert. Dank dem Sieg über die USA überholten die Letten den Titelverteidiger und machen das Rennen um die Viertelfinal-Qualifikation in der Gruppe A hochspannend. Die Paradeformation der Letten um Rudolfs Balcers, Sandis Vilmanis und Deniss Smirnovs zeichnete für 3 der 4 Treffer verantwortlich. NHL-Star Matthew Tkachuk (35.

) glich zwar im Powerplay zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Doch im Schlussabschnitt waren es die Letten, die mit 3 Treffern (2 davon von Vilmanis ins leere Tor) für die Entscheidung sorgten. Gruppe B Norwegen – Schweden 3:2: Schweden hat die Viertelfinal-Qualifikation nicht mehr in den eigenen Stöcken. Das Team des künftigen Genf-Coaches Sam Hallam unterlag Nachbar Norwegen sensationell mit 2:3.

Entscheidend waren zwei norwegische Shorthander durch Doppeltorschütze Noah Steen (34. ) und Eirik Salsten (50). Seit 2018 hatten die Schweden an einer WM keinen Shorthander mehr kassiert. Detroit-Akteur Lucas Raymond hatte für Schweden in der 44.

Minute zum 2:2 ausgeglichen – ausgerechnet er servierte Salsten die Scheibe mit einem fahrlässigen Fehlpass auf den Stock. Slowakei – Tschechien 2:3: Tschechien feierte im Nachbarduell mit der Slowakei in der Gruppe B einen 3:2-Sieg. Die Partie in Freiburg trug einen starken Schweizer Akzent. Der ehemalige Zug-Stürmer Daniel Vozenilek (9.

) brachte die Tschechen in Führung. Der langjährige Lakers-Captain Roman Cervenka (53. ) erzielte das 3:2-Siegtor. Der Treffer hielt einer Video-Überprüfung stand, obwohl der tschechische Spielführer der Scheibe mit dem Schlittschuh die entscheidende Richtung gegeben hatte.

Die Slowaken hatten zuvor zweimal ausgleichen können. Marek Hrivik hatte das 3:3 auf dem Stock, traf jedoch nur den Pfosten. Dänemark – Slowenien 4:0: Dänemark hat auf souveräne Art und Weise die ersten WM-Punkte in diesem Jahr eingefahren. Nach 4 Niederlagen in Serie sorgten Joachim Blichfeld, Patrick Russell (2) und Mikkel Aagaard (ins leere Tor) gegen Slowenien für das klare Schlussresultat.

Die letzten beiden Treffer in Freiburg fielen indes erst in den letzten 2 Spielminuten. Die Dänen setzten sich damit von Aufsteiger Italien ab, das als einziges Team der Gruppe B mit 0 Punkten am Tabellenende liegt





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