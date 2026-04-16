Ein plötzlicher Trainerwechsel vor der Eishockey-WM wirft Fragen auf. Doch die Leistung der Schweizer Nationalmannschaft wird davon unbeeinflusst bleiben, dank starker Führungsspieler und der Natur des Sports.

Der scheinbar ungünstigste Zeitpunkt für einen Trainerwechsel in der Schweizer Eishockey -Nationalmannschaft ist eingetreten. Mitten in der Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft wurde Patrick Fischer , der die Mannschaft dreimal ins WM-Finale und zuletzt zweimal in Folge führte, überraschend abgelöst. Sein Assistent Jan Cadieux übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers. Die Frage, die sich unweigerlich stellt, ist, wie sich dieses schlagartige Ereignis, das an ein hollywoodreifes Spektakel erinnert, auf die Leistungen der Schweizer bei der WM in Zürich und Fribourg auswirken wird.

Die steile These, dass es keinerlei Einfluss haben wird, erscheint zunächst gewagt, wenn man die Erfolge Fischers betrachtet. Sollte die Schweizer Mannschaft bereits im Viertelfinale scheitern, so ist die Ausrede bereits vorgefertigt: Die Unruhe durch den 'Fall Fischer' habe den erhofften WM-Titel gekostet. Mit Patrick Fischer wäre man angeblich wieder mindestens im Finale gelandet. Die Position von Jan Cadieux würde augenblicklich unter Druck geraten und hinterfragt werden. Das Scheitern ist jedoch ein integraler Bestandteil des Sports. Es ist durchaus möglich, dass Jan Cadieux bei seiner ersten WM nicht über das Viertelfinale hinauskommt. Diese ewige Wahrheit, dass Eishockey ein unberechenbares Spiel auf rutschiger Unterlage ist, kann nicht oft genug betont werden.

Dennoch wird der abrupte Wechsel von Patrick Fischer zu Jan Cadieux nicht die Ursache für eine allfällige Enttäuschung sein. Dies liegt in der Natur des Eishockeys als letzter echter Teamsportart begründet. Die Kabine, dieser schmucklose Raum im Bauch des Stadions, avanciert in diesem harten Spiel der rauen Kerle zu einem Kraftort sondergleichen. Hier sitzen 'Leitwölfe', die mit ihrem Charisma unter ihresgleichen eine noch stärkere Ausstrahlung besitzen als jeder Cheftrainer. Namen wie Roman Josi und Nino Niederreiter, gestählte Akteure mit der Erfahrung aus über tausend Spielen in der härtesten Liga der Welt, der nordamerikanischen National League, fallen hier. Nico Hischier, Captain und 'Leitwolf' in New Jersey, sowie sein Teamkollege Jonas Siegenthaler, ein Haudegen und Abräumer, der sich gegen die besten Spieler der Welt behauptet. Dazu Timo Meier, ebenfalls aus New Jersey, einer der wuchtigsten Powerstürmer der Welt. Diese Spieler, allesamt mehrfache Millionäre, lassen sich von medialem Theaterdonner nicht im Geringsten beirren.

Ein wesentlicher Teil von Patrick Fischers Erfolgsgeheimnis lag darin, diese Titanen des Welteishockeys um sich scharen zu können. Die Ehre der Schweiz zu vertreten, ist für sie ohnehin ein starker Antrieb. Hinzu kam, dass 'Fischi' Jahr für Jahr dafür sorgte, dass die gemeinsame Zeit bei der WM Spaß machte und ein Gefühl des Zusammenseins schuf. Es war eine Art 'Kabinenromantik' im besten Sinne, eine sportliche Saison-Schlussparty. Der Chronist wagt die Prognose, dass die Grundstimmung aufgrund der Absetzung von Patrick Fischer keineswegs negativ sein wird. Auch die Verbandsgeneräle, denen jede 'Kalberei' zuzutrauen ist, werden die Stimmung voraussichtlich nicht trüben können. Vielmehr dürfte das Motto lauten: 'So, jetzt gehen wir erst recht noch einmal für Fischi!'

Jan Cadieux, der neue Nationaltrainer, mag in seinem Wesen und Wirken das nahezu genaue Gegenteil von Patrick Fischer sein: fast schüchtern, introvertiert, ganz auf seine Arbeit konzentriert, ja darin verbissen. Ein Unterschied wie zwischen Feuer und Wasser. Dennoch ist er kein 'Spaßverderber'. Alle schätzen und respektieren ihn, auch die 'Titanen' aus der NHL. Er ist der perfekte Nachfolger von Patrick Fischer, da er in seiner Art authentisch ist und keine Sekunde versuchen wird, seinen Vorgänger zu imitieren. Jeder, der wie Patrick Fischer sein möchte, würde sich lächerlich machen. Jan Cadieux ist nicht der nächste Fischer, er ist der erste Cadieux. Sollte er mit der Mannschaft die Erwartungen bei der WM nicht erfüllen können, liegt es an den Unwägbarkeiten dieses Spiels: Ein Fehlgriff des Torhüters hier, ein versprungener Puck dort. Alles spricht dafür, dass die Schweizer die erste WM ohne Patrick Fischer dennoch 'rocken' werden.

Mittelfristig betrachtet, sieht die Sache etwas anders aus. Das 'goldene Zeitalter' mit gleich mehreren Talenten von Weltformat neigt sich dem Ende zu. Die Konstellation mit Spielern wie Roman Josi, Nino Niederreiter, Janis Moser, Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler, Kevin Fiala oder Philipp Kuraschew in der gleichen Generation, gekrönt vom 'Jahrhundert-Goalie' Leonardo Genoni, wird es so bald nicht mehr geben. Eine Zeit, in der es sich ein Nationaltrainer leisten kann, beispielsweise Lian Bichsel nicht aufzubieten, wird so schnell nicht wiederkehren. Ein vertrauensvolles Gespräch scheint Patrick Fischer zum Verhängnis geworden zu sein, und sein 'Fall' wirft die Frage auf, ob das Schweizer Fernsehen hier eine rote Linie überschritten hat.





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Eishockey WM Trainerwechsel Patrick Fischer Jan Cadieux

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