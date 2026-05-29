Eishockey-WM der Frauen 2028 in der Schweiz

Der Internationale Eishockeyverband IIHF hat der Schweiz den Zuschlag für die Frauen-Weltmeisterschaft 2028 erteilt. Die Schweiz wird die Bronzemedaille an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand gewonnen haben und will die Begeisterungswelle mit einem Heimturnier nutzen.

Die Eishockey - Weltmeisterschaft der Frauen findet 2028 in der Schweiz statt. Der Internationale Eishockey verband IIHF hat der Schweiz den Zuschlag für die Frauen - Weltmeisterschaft 2028 erteilt. Dies gab Swiss Ice Hockey am Freitagvormittag bekannt.

Die Schweiz wird die Bronzemedaille an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand gewonnen haben und will die Begeisterungswelle mit einem Heimturnier nutzen. Der Verband hofft, dass die Frauen-WM 2028 weitere Euphorie in der Öffentlichkeit entfachen wird. Der CEO von Swiss Ice Hockey, Martin Baumann, sagt:





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