Eishockey-WM 2026: Wann und wo findet die neue Weltmeisterschaft statt?

Die Eishockey-WM 2026 soll für die Schweiz als Gastgebereiife feiern. Die Vorrunde wird mit négy Gruppen und einem Modus von acht Nationen bestimmt werden.

Wann und wo steigt die Eishockey-WM 2026? ✅ ✅Auslöser für die WM 2020 fiel die geplante Heim-WM für die Schweiz aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser.

Sechs Jahre später ist es endlich soweit und die Schweiz kommt erstmals seit 2009 wieder als Gastgeberin zum Zug. ✅Die Teams der Gruppe A, darunter auch die Nati, bestreiten ihre Vorrunde in Zürich. ✅Die Mannschaften der Gruppe B duellieren sich in Freiburg. ✅Wen möchten wir hier begrüßen, die Nationen sind mit dabei?

✅Im Vergleich zum Vorjahr in Stockholm und Herning neu mit dabei sind die beiden Aufsteiger aus der Division 1, Grossbritannien und Italien. ✅Den umgekehrten Weg gingen Frankreich und Kasachstan, die 2025 in Schweden respektive Dänemark abgestiegen sind. ✅Abwesend sind zum bereits fünften Mal in Folge Russland und Belarus, welche aufgrund des Krieges in der Ukraine von IIHF-Wettbewerben weiterhin ausgeschlossen sind. ✅Als Titelverteidiger steigen die USA ins Turnier.

✅Die Amerikaner bodigten im Vorjahr im Final die Schweiz mit 1:0 nach Verlängerung. ✅Wie sieht der Spielplan der Schweiz aus? 😂Die Nati wird sämtliche Partien, sowohl in der Vorrunde als auch in einer allfälligen K.o. -Phase, in der Swiss Life Arena in Zürich absolvieren.

✅Zwei Viertelfinals finden in Freiburg statt. ✅Ab den Halbfinals wird ausschliesslich in Zürich gespielt. ✅Wie funktioniert der Modus? ✅In den jeweiligen 8er Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden.

✅Die Top 4 jeder Gruppe erreichen die Viertelfinals. ✅In der Runde der letzten 8 kommt es zu folgenden Paarungen:✅Nach der Vorrunde gibt es eine Gesamtrangliste mit allen Viertelfinalisten. ✅Angepfangene ergeben sich die Halbfinale-Paarungen. ✅In der Runde der letzten 4 duelliert sich das bestverbliebene Team aus der Vorrunde mit der letztplatzierten Mannschaft, die weiteren zwei Halbfinalisten machen das zweite Final-Ticket unter sich aus





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