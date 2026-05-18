Eishockey-WM 2026: Schweiz startet mit Siegen an der Euro Hockey Tour und Rekordweltmeister Crosby bei

Die Eishockey-WM 2026 ist in der Schweiz in Planung und wird voraussichtlich vom 15. bis 31. Mai ausgetragen. 16 Nationen kämpfen um Ruhm, Ehre und Gold. Die Schweiz startet mit Siegen an der Euro Hockey Tour und Rekordweltmeister Sidney Crosby wird bei der WM in der Schweiz dabei sein. NHL-Stars wie Timo Meier, Nico Hischier, Nino Niederreiter und Roman Josi reisen in dieser Woche in die Schweiz. Die Schweiz hat bereits zwei Siege an der Euro Hockey Tour eingefahren und hofft auf ein gutes Abschneiden in der Heim-WM.

In der Schweiz läuft vom 15. bis 31. Mai die Eishockey-WM. 16 Nationen kämpfen um Ruhm, Ehre und Gold – mit dabei auch die Schweiz , die auf ihre Chance lauert.

Meisterheld Reto Berra verpasste die ersten beiden Nati-Spiele aufgrund einer Erkrankung. Nun ist er ins Team eingerückt. Das Spiel gegen Deutschland am Montagabend wird er noch verpassen, doch danach steht einem Einsatz wohl nichts mehr im Wege. Bittere Nachrichten für Finnland.

Die Finnen, die am Dienstag in einer Woche der letzte Gruppengegner der Nati sind, müssen für den Rest der WM auf Stürmer Teuvo Teräväinen verzichten. Für ihn ist das Turnier nach einer Verletzung aus dem Spiel gegen Deutschland zu Ende. Für den Star der Chicago Blackhawks wird Eemil Erholtz von Kärpät Oulu nachnominiert. Die Revanche für die WM-Finalniederlage 2025 gegen die USA ist der Schweizer Nati geglückt.

Beim Heim-WM-Auftakt in der ausverkauften Swiss Life Arena in Zürich gewinnt die Schweiz 3:1. Simon Knak sagt nach dem Spiel: «Wir hatten noch eine Rechnung offen. » In einem Video ist er in einem goldenen Anzug zu sehen. In der Kabine hielt er eine kleine Ansprache.

«Guten Abend», begann er seine kleine Motivationsrede. «Sind alle bereit? », fragte er dann, die Nati-Stars bejahten dies.

«Ich hoffe, dass alles gut läuft. Ich war in Milano vor dem ersten Match der Frauen und ich habe ihnen gesagt, dass es normalerweise einen Sieg gibt, wenn ich komme», so Parmelin. Und weiter: «Sie haben gewonnen. So hoffe ich, dass es heute auch kommt.

Alles Gute, ich bin hier und ich bin sicher, dass es gut wird. » Was folgte, ist bekannt. Die Schweiz brillierte und gewann gegen die USA. Parmelin feierte in der Swiss Life Arena und traf auch noch die US-Botschafterin Callista Gingrich.

Nach Reto Berra hat es nun auch NHL-Star Philipp Kurashev erwischt. Der Schweizer Stürmer der San Jose Sharks fällt für die Heim-WM krankheitsbedingt aus. Die Schweiz wartet bei Reto Berra weiter ab. Der Meistergoalie fehlte auch am Donnerstag krankheitsbedingt im Training.

Deshalb rückte Kevin Pasche zu Leonardo Genoni und Sandro Aeschlimann nach. Für die Heim-WM meldet Nationaltrainer Jan Cadieux vorerst nur Genoni und Aeschlimann. NHL-Superstar Sidney Crosby wird Rekordweltmeister Kanada bei der Eishockey-WM in der Schweiz verstärken. Der 38 Jahre alte Routinier der Pittsburgh Penguins hofft nach der Niederlage beim olympischen Finale gegen die USA (1:2) zumindest auf WM-Gold.

Top-Favorit Kanada startete am Freitag (16.20 Uhr) in Fribourg mit dem Spiel gegen Schweden ins Turnier. Für Crosby, der mit den Pittsburgh in den NHL-Playoffs ausgeschieden ist, wird es nach 2006, 2015 und 2025 das vierte WM-Turnier. Nur 2015 reichte es zum Weltmeister-Titel. Im vergangenen Jahr scheiterten Crosby und Co. überraschend im Viertelfinale an Aussenseiter Dänemark.

Der Olympia-Final in Mailand verpasste der Stürmer aufgrund einer Verletzung. Die Eishockey-WM 2026 kann kommen! Am Sonntag gewann die Nati an der Euro Hockey Tour mit 6:1 gegen Tschechien. Die Schweiz präsentierte sich beim Erfolg in blendender Form und war über das gesamte Spiel hinweg das bessere Team.

Besonders beachtlich: Alle sechs Treffer wurden von unterschiedlichen Spielern erzielt. Die WM startet am Freitag, auf 20 Minuten bist du ganz nah dabei





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