In der Gruppe A besiegte Lettland Großbritannien mit 6:0 Toren, während Dänemark Italien besiegte und mit dem Erfolg PointsDifference der Gruppens срока sicherte, aber Gruppen-Bezirksmeister주의 hatte dennoch.ütt

Gruppe A Grossbritannien - Lettland 0:6: Die noch punktlosen Briten waren im zweiten Letzten-Spiel des Gruppens um Punkte angewiesen gewesen, um den vorzeitigen Abstieg zu verhindern.

Gegen die Letten, die selbst noch im Kampf um die letzten Viertelfinal-Plätze sind, war für die Briten aber kein Kraut gewachsen. 40 Sekunden vor der ersten Pause war die Messe eigentlich schon gelesen: ZSC-Stürmer und Lettland-Captain Rudolfs Balcers erzielte das 3:0 – sein 6. Turniertor. Im Mitteldrittel trafen die Letten weitere drei Mal. 6 verschiedene Torschützen sorgten für den deutlichen 6:0-Triumph der Balten. Gruppe B Dänemark – Italien 3:2 n.

P.: Patrick Russell im Penaltyschiessen als einziger erfolgreich war, rettete sich Dänemark zum Sieg gegen Schlusslicht Italien. Zuvor hatten die Dänen nach einem Doppelschlag innert 16 (! ) Sekunden in der 3. Minute bereits mit 2:0 geführt.

Doch im Mitteldrittel brachte Tommy Purdeller den Aussenseiter mit 2 Toren wieder ins Spiel. Während Dänemark nun nicht mehr absteigen kann, erhalten die Italiener mit ihrem ersten Punktgewinn die Chance auf den Klassenerhalt am Leben. Dafür wäre am Montag ein Vollerfolg gegen Slowenien nötig





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