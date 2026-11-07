Eishockey WM 2025: Schweiz unterliegt Schweden trotz Führung in Helsinki

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kassiert in Helsinki eine weitere Niederlage gegen Schweden. Nach Führung wird das Spiel noch dreimal gedreht, Roger Federers Magie fehlt.

Die Schweiz kassiert bei der Eishockey- Weltmeisterschaft 2025 in Helsinki ein weiteres Mal gegen Schweden. Trotz eines tapferen Auftritts und einer vorübergehenden Führung verliert das Nationalteam das Spiel und verlängert damit die historische Sieglosserie.

Historische Schweden-Durststrecke bleibt bestehen

Bis Februar 2025 hatte das Schweizer Nationalteam gegen die skandinavische Mannschaft sixteen Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Diese Durststrecke erstreckte sich über thirteen Jahre und zwei verlorene Finalspiele bei Weltmeisterschaften, bevor die Schweiz im vergangenen Mai in jenem Monat an der Heim-WM durch Roger Federer die nächste Pleite verhindern konnte.

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Der Tennislegende war vor dem Spiel in der Kabine anwesend, um die Starting Six für die erste Spielzeit laut vorzulesen. Der Verteidiger schwärmte später von der Atmosphäre und betonte, dass er durch eine Wand hätte schießen können, um die emotionale Aufgeladenheit des Moments zu beschreiben.

Intensives Spiel mit taktischen Änderungen

Die Leistung des Nationalteams unter Trainer Jan Cadieux unterschied sich deutlich von den bitteren Niederlagen mit Ergebnissen wie 1:8 und 3:8 in den letzten zwölf Monaten. Die Mannschaft präsentierte sich auf dem kleineren Eisfeld in Helsinki kompakter und räumte dem Gegner weniger Fläche.

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Fünf Debütanten traten mutig auf und setzten gegen die talentierten Schweden wichtige Akzente. Schweden übte von Beginn an Druck aus und ging nach elf Minuten in Führung. Der Gegentreffer resultierte aus einem Abstimmungsfehler im Aufbau zwischen Denis Malgin und Maximilian Streule.

Dynamische Wende durch strategische Fehler

Nach der Pause glich Dominik Egli in Überzahl aus, indem er einen Schuss von der blauen Linie abfeuerte. Dario Allenspach unterstützte ihn dabei, indem er dem schwedischen Torhüter die Sichtnahme verwehrte. Das Nationalteam schöpfte neuen Mut, kassierte jedoch kurz darauf eine Strafe aufgrund eines Wechselfehlers.

Diese Situation führte zu positiven Folgen: Zehn Sekunden nach dem Bully traf Sven Andrighetto nach einem schnellen Vorstoss mit Denis Malgin zur Führung. Die Schweiz stand in Unterzahl und hatte den Vorteil genutzt, um die Führung zu erringen.

Ausgeglichene Schlussphase mit folgenschweren Toren

Schweden, das seit dieser Saison vom ehemaligen ZSC-Coach Rikard Grönborg trainiert wird, verlor kurz nach dem 1:2-Rückstand den Faden, glich aber noch vor der zweiten Pause aus. Maximilian Streule lenkte den Puck unglücklich ins eigene Tor, was den Ausgleich ermöglichte.

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Fünfzehn Minuten vor Schluss erzielte Eriksson das 3:2 für Schweden. Die Schweizer konnten auf diesen Treffer nicht mehr reagieren. Ein Treffer von Andrighetto, der die Torumrandung traf, blieb ohne Wirkung. Zum 4:2 für Schweden nutzten die Skandinavier eine Offensive-Strafe von Ken Jäger in der Schlussphase aus, um den Deckel auf das Spiel zu machen.