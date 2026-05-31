Eishockey-WM 2024: Sportchef Zenhäusern über die WM-Festspiele in Freiburg und das grosse Finale

Gerd Zenhäusern, Sportchef von Fribourg-Gottéron, spricht im Eisbrecher-Podcast über die erfolgreiche Ausrichtung der Eishockey-WM in Freiburg, die Stärken der Schweizer Mannschaft, die finnische Eishockeykultur und das Finale Schweiz gegen Finnland.

Gerd Zenhäusern , Sport chef von Fribourg-Gottéron , blickt voller Begeisterung auf die Eishockey-WM im eigenen Land zurück. Die Spiele in Freiburg haben gezeigt, dass auch kleinere Städte grossartige Events auf die Beine stellen können.

Besonders die Atmosphäre in der Zweitstadt neben Zürich war für ihn ein besonderes Erlebnis. Viele Fans erfüllten sich den Traum, Eishockeygrössen wie Sidney Crosby live zu erleben. Nun konzentriert sich der Fokus auf das grosse Finale in Zürich zwischen der Schweiz und Finnland. Im neunten Eisbrecher-Podcast während der WM wurden alle relevanten Themen eingehend besprochen.

Dazu gehören die spezifischen Stärken der Schweizer Nationalmannschaft, die im Turnierverlauf überzeugten. Ebenso thematisiert wurde die sich im Wandel befindliche finnische Eishockeykultur, die traditionell sehr stark ist und weiterentwickelt wird. Ein weiterer Diskussionspunkt war das etwas enttäuschende Ausscheiden der kanadischen Mannschaft im Halbfinale, das für Gesprächsstoff sorgte. Der Podcast bot eine umfassende Analyse des Turniers und der beteiligten Teams.

Die Mischung aus Fachwissen und leidenschaftlicher Berichterstattung machte die Sendung zu einem interessanten Begleiter durch die WM. Die erfolgreiche Ausrichtung der WM in mehreren Schweizer Städten, darunter Freiburg, unterstrich die organisatorische Kompetenz des Landes. Die Begeisterung für den Eishockeysport war landesweit spürbar und erreichte ihren Höhepunkt im Finale zwischen der Schweiz und Finnland, das in Zürich stattfand und von einer elektrisierenden Stimmung geprägt war





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