Eishockey-Verband unter Druck: Fischer-Affäre wirft Fragen auf, externe Untersuchung läuft

Nach der Entlassung von Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer wegen einer gefälschten Covid-Zertifikatsaffäre untersucht der Schweizer Eishockeyverband die internen Abläufe. Präsident Urs Kessler betonte, erst kürzlich von der Straftat erfahren zu haben, während die Rolle des SRF und der Zeitpunkt der Kenntnisnahme des Strafbefehls ebenfalls auf dem Prüfstand stehen. Eine externe Kanzlei wurde beauftragt, den Fall aufzuarbeiten.

Seit vergangenem Mittwoch ist Patrick Fischer nicht mehr im Amt als Nationaltrainer des Schweizer Eishockey s. Die Entlassung des erfolgreichen Trainers erfolgte im Zuge einer Affäre um ein gefälschtes Covid-Zertifikat , deren Aufarbeitung nun weitere Kreise ziehen könnte. In den kommenden Tagen und Wochen wird sich zeigen, ob weitere personelle Konsequenzen innerhalb des Schweizer Eishockey verbands (SIHV) folgen werden. Kernfragen, die weiterhin im Raum stehen und deren Beantwortung entscheidend für die Zukunft des Verbands ist: Wer im Verband war wann über die Straftat Fischers informiert, und wurden verbandsintern angemessene Schritte unternommen, um die Angelegenheit zu behandeln? Die Transparenz und die Rechenschaftspflicht des Verbands stehen unter genauer Beobachtung.

Im Rahmen einer virtuellen Medienkonferenz lieferte Urs Kessler, der Präsident des Schweizer Eishockeyverbands, erste Einblicke in den Fall. Kessler erklärte, er selbst sei erst am Montag dieser Woche durch Medienchef Finn Sulzer und Sportdirektor Lars Weibel über die Fälschung des Covid-Zertifikats durch Patrick Fischer in Kenntnis gesetzt worden. Dies ist besonders bemerkenswert, da die Information bereits im März dieses Jahres kursierte. Finn Sulzer soll während eines Mittagessens, in Anwesenheit des SRF-Journalisten Pascal Schmitz und eines Kameramanns, von Fischer selbst von seiner Straftat erfahren haben. Ursprünglich plante das SRF die Produktion einer Dokumentation über Fischer, die im Lichte der Affäre jedoch nicht mehr realisiert werden kann. Kessler wurde während der Konferenz wiederholt mit Fragen konfrontiert, seit wann Sulzer von der gefälschten Urkunde Fischers wusste und weshalb zu diesem Zeitpunkt keine diskreten Massnahmen ergriffen wurden, um die Information vertraulich zu behandeln. 'Das ist Bestandteil der administrativen Untersuchung, die wir extern eingeleitet haben. Wir wollen diesen Fall sauber aufarbeiten', betonte Kessler. Diese externe Untersuchung, geleitet von der Zürcher Wirtschaftskanzlei Niederer Kraft Frey, soll Klarheit über die genauen Abläufe und Verantwortlichkeiten schaffen. Es wird erwartet, dass die Untersuchung detaillierte Einblicke in die Kommunikationswege und Entscheidungsprozesse innerhalb des Verbands liefert.

Die Rolle des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) in dieser Angelegenheit wird ebenfalls kritisch beleuchtet. Die Frage, wie es zu der Verurteilung Fischers im Jahr 2023 kommen konnte, obwohl er offenbar bereits im Jahr 2022 unbeanstandet zu den Olympischen Spielen nach China reisen konnte, ist ein weiterer Punkt, der im Rahmen der Untersuchung geklärt werden soll. Insbesondere die Kenntnis des SRF über den Strafbefehl gegen Fischer wirft Fragen auf. Gemäss Informationen von CH Media soll das SRF bereits seit mehreren Wochen von dem Strafbefehl gewusst haben, und somit auch vor der Verleihung der Sports Awards am 29. März, bei der Fischer zum Trainer des Jahres gekürt wurde. Das SRF hat inzwischen dementiert, dass diese Kenntnis eine Rolle bei der Berichterstattung gespielt hat und erklärte: 'Es wurde nicht bewusst zugewartet.' Kessler äußerte sich zu möglichen Konsequenzen für die langjährige Partnerschaft des Hockeyverbands mit dem SRF zurückhaltend. 'Das Ganze muss aufgearbeitet werden, aber wir wollen nichts überstürzen', erklärte er. Er betonte, dass SRF ein wichtiger und langjähriger Partner sei und es daher verfrüht wäre, voreilige Schlüsse zu ziehen. Die Aufarbeitung des Falls soll eine detaillierte Analyse der Medienberichterstattung und der internen Kommunikationsprozesse beinhalten, um sicherzustellen, dass solche Vorfälle in Zukunft vermieden werden können.

Die Unabhängigkeit der Untersuchung und die Transparenz der Ergebnisse werden entscheidend sein, um das Vertrauen in den Schweizer Eishockeyverband wiederherzustellen und die Integrität des Sports zu wahren. Die Untersuchung wird nicht nur die Verantwortlichkeiten im Verband klären, sondern auch die ethischen Aspekte und die Auswirkungen von Medienberichterstattung auf Sportler und Verbände beleuchten. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse der externen Untersuchung als Grundlage für zukünftige Richtlinien und Schulungen im Verband dienen werden, um die Einhaltung von Regeln und Gesetzen zu gewährleisten.





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