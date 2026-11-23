Der Branchenverband Glacesuisse verzeichnete für den Sommer einen Absatzanstieg von 17 Prozent. Der Konsum von Speiseeis in der Schweiz legte deutlich zu, insbesondere bei unterwegs verzehrten Varianten.

Der Schweizer Markt für Speiseeis hat im aktuellen Sommer eine deutliche Dynamik gezeigt, die das Vorjahresniveau erheblich übertrifft. Laut Mitteilung des Branchenverbands Glacesuisse vom vergangenen Montag stieg der Absatz von Juli bis September im Vergleich zur gleichen Periode des Vorjahres um rund 17 Prozent. Dieser Anstieg bedeutet ein Gesamtvolumen von knapp 17 Millionen Litern, die allein in diesen drei Sommermonaten verkauft wurden. Der Verband hebt hervor, dass die Nachfrage nach Eisprodukten in der Schweiz aktuell besonders robust ist und die Konsumenten wieder verstärkt zu den verschiedenen Formatspezialitäten greifen.

Detailierte Umsatzzahlen und Gesamtbilanz

Betrachtet man den Zeitraum seit Jahresbeginn, so ergibt sich ein noch deutlicheres Bild der gestiegenen Nachfrage. In diesem Zeitraum wurden insgesamt gut 42 Millionen Liter Speiseeis verkauft. Das entspricht einem Plus von rund 3 Millionen Litern im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese kumulierten Zahlen unterstreichen, dass die steigende Beliebtheit von Eis nicht nur auf die Sommermonate beschränkt ist, sondern den Markt insgesamt antreibt. Der positive Trend zeichnet sich in allen gängigen Messgrößen ab und zeigt ein klares Wachstumspotenzial auf.

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Ein besonders signifikanter Anstieg zeichnete sich bei der Kategorie für den Verzehr unterwegs ab. Hier legte der Absatz im Sommer fast ein Viertel zu, was einem Volumen von knapp 4 Millionen Litern entspricht. Diese Entwicklungsrichtung deutet auf veränderte Konsumgewohnheiten hin, bei denen Flexibilität und Quick-Service im Vordergrund stehen. Die gesteigerte Nachfrage nach mobilen Eisvarianten hat sich in diesem Sommer besonders stark ausgeprägt und trägt maßgeblich zum Gesamtwachstum bei.

Präferenzen bei Formatspezialitäten

Innerhalb des Markts lassen sich spezifische Präferenzen bei den verschiedenen Eisformaten identifizieren. Besonders stark stiegen die Verkäufe von Glace am Stiel und im Becher. Auch die Verkäufe von Cornets verliefen deutlich besser als im Vorjahr. Diese Entwicklung zeigt, dass die Konsumenten nicht nur generell mehr Eis kaufen, sondern auch spezifische Vorlieben für bestimmte Verpackungs- und Servierformen entwickelt haben, die einen hohen Grad an Esskomfort bieten.

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Im Gegensatz zum schnellen Konsum unterwegs, dominieren Produkte für den Heimverbrauch den größten Teil des Markts. Für den Konsum zu Hause wurden bis Ende September rund 27 Millionen Liter verkauft. Das entspricht fast zwei Dritteln der gesamten im Sommer verkauften Menge. Trotz der hohen Absolutzahl ist auch hier ein Anstieg des Absatzes gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Der Markt für das Heim-Eis bleibt somit ein stabiler und wachsender Pfeiler des Geschäftes.

Wachstum bei Mehrfachpackungen und Torten

Bei den Produkten für den Heimverzehr zeichnen sich spezifische Trends bei der Packungsgröße und Produktart ab. Besonders gefragt waren Cornets in Mehrfachpackungen sowie größere Glacebehälter. Diese Formate sprechen offenbar Verbraucher an, die Wert auf Vorratshaltung und Wirtschaftlichkeit legen. Der Kauf von größeren Einheiten deutet auf eine strategischere Einkaufshaltung hin, die sowohl den Bedarf deckt als auch potenzielle Kosten pro Einheit optimiert.

Neben den klassischen Eisformaten kam im Sommer auch Speiseeis auf den Tisch, wobei der Absatz um gut ein Zehntel auf 2,3 Millionen Liter stieg. Bei Glacetorten und Bûches hat sich der Absatz sogar mehr als verdoppelt, ausgehend von einer kleinen Basis. Dieses stark prozentuale Wachstum bei Nischenspezialitäten zeigt, dass die Konsumenten bereit sind, für hochwertigere oder festliche Eisvariationen auszugeben, was die Spannbreite der Nachfrage weiter aufzeigt.