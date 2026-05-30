Eishockey-Stars nutzen kurzen Weg vom Hotel ins Stadion

Die Schweizer Eishockey-Nati nutzt den kurzen Weg vom Hotel ins Stadion, um sich auf die Spiele vorzubereiten.

Einmalig an dieser Heim-WM für unsere Eishockey -Stars ist auch der kurze Weg vom Hotel ins Stadion. Einige gehen die 350 Meter mit dem Bus, andere zu Fuss. blue News hat den Arbeitsweg von Josi & Co. abgelaufen.

Seit rund zweieinhalb Wochen logiert die Schweizer Eishockey-Nati im Hotel Mercure Zürich City in Altstetten - und damit nur einen Katzensprung von der SwissLife Arena entfernt. Die Distanz vom Hotel bis zum Stadion beträgt 350 Meter. Am Matchtag darf jeder Spieler entscheiden, wie er sich zum Stadion begibt. Zu Fuss oder mit dem Bus.

Es gibt aber eine Regel. Wer zu Fuss geht, muss spätestens gleichzeitig mit dem Bus eintreffen. Der Ablauf bleibt dabei immer derselbe und wird jeweils an die Anspielzeiten angepasst, erklärt Nati-Medienchef Finn Sulzer auf Anfrage von blue Sport. Die Entscheidung der Spieler sei abhängig von deren persönlicher Routine.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich, manche bevorzugen beispielsweise einen etwas ruhigeren Ablauf vor dem Spiel und möchten früher vor Ort sein oder möchten den grossen Fan-Andrang rund ums Stadion vermeiden, so Sulzer. Womöglich ist die unkomplizierte Anreise ja mit ein Grund für die bisher makellose Bilanz an der Heim-WM. Grund für Veränderungen gibt es nach acht Siegen in acht Partien jedenfalls nicht.

Und so wird auch vor dem neunten Auftritt jeder Spieler für sich entscheiden, wie er den halben Kilometer zum Stadion zurücklegen wird. Mutmassliche Sabotage legt Bahnverkehr am Brenner teilweise lah





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