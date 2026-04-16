Eishockey-Nati: Unterstützung für Fischer wächst – Mannschaft bereitet sich auf WM vor

Trotz des Abgangs von Patrick Fischer läuft es bei der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft sportlich weiter. Das Team bereitet sich auf die Heim-WM vor, doch die Unterstützung für den entlassenen Coach wächst in der Bevölkerung und unter Experten erheblich.

Trotz des Abgangs von Patrick Fischer läuft es bei der Schweizer Eishockey - Nationalmannschaft sportlich unverändert. Das Team bereitet sich unter dem neuen Trainer Jan Cadieux auf die bevorstehende Heim-Weltmeisterschaft vor, die in einem Monat beginnt. Im Rahmen dieser Vorbereitungen fand am Donnerstagabend das erste Testspiel gegen die Slowakei statt. Die 1:3-Niederlage gegen den Olympia-Vierten rückte jedoch in den Hintergrund, überschattet vom Corona-Skandal um den ehemaligen Trainer Fischer.

Während sämtliche Spieler bis zur für Freitag angesetzten Medienkonferenz Stillschweigen wahren und keine Interviews geben dürfen, hat sich SRF-Experte und ehemaliger Nati-Spieler Félicien Du Bois zu Wort gemeldet. Er gibt an, die Tragweite der Situation zunächst unterschätzt zu haben. Erst als die IIHF eine Untersuchung einleitete, wurde ihm die Ernsthaftigkeit der Angelegenheit bewusst. Du Bois bedauert die Situation für seinen früheren Coach, den er liebevoll 'Fischi' nennt. Er beschreibt Fischer als mehr als nur einen Trainer, sondern als jemanden, der über die Jahre eine besondere Beziehung zu den Schlüsselspielern aufgebaut hat – eine Beziehung, die in entscheidenden Momenten wertvoll sei, um möglicherweise die entscheidenden Prozentpunkte herauszuholen.

Deutlich schärfere Worte findet Ex-SCB-Sportchef Alex Chatelain, der heute als MySports-Experte tätig ist. Auf seinem Instagram-Profil spricht er von einer 'nicht stimmigen Situation'. Er kritisiert die lautstarke Reaktion und den Druck der Medien, was er als bedenklich empfindet. Chatelain betont, dass es ihm nicht um die Größe des Fehlers gehe, sondern um die Art und Weise, wie die Situation gehandhabt wurde. Er erklärt, klar hinter Patrick Fischer zu stehen.

Hockey-Experte und Autor Klaus Zaugg, bekannt für seine Beiträge bei 'Watson', wagt gegenüber 'Tele Züri' eine Prognose: Fischer werde in einem Monat als gefallener Held dastehen, nicht mehr als jemand, der bei Corona geschummelt hat.

Die Unterstützung für Fischer beschränkt sich nicht nur auf Expertenmeinungen. Aus der breiten Bevölkerung gibt es ebenfalls Zuspruch. Neben einigen kritischen Stimmen haben Nati-Fans eine Website ins Leben gerufen, um ihre Unterstützung für den entlassenen Ex-Nati-Trainer zu zeigen. Bereits am Donnerstagabend haben über 100.000 Menschen ihre Solidarität bekundet, und die Zahl steigt stetig. Diese breite Unterstützung deutet darauf hin, dass viele Fans die Leistung Fischers während seiner Amtszeit, insbesondere als erfolgreichster Nati-Coach der Geschichte, nicht vergessen haben und die aktuelle Entwicklung kritisch sehen.

Die Situation rund um Patrick Fischer wirft somit ein Schlaglicht auf die emotionalen Verstrickungen im Profisport und die oft kritische Rolle der Medien und der Öffentlichkeit bei der Beurteilung von Fehlern und deren Konsequenzen. Während die Mannschaft sich auf die kommende WM konzentriert, bleibt die Causa Fischer ein bestimmendes Thema im Umfeld des Schweizer Eishockeys. Die Diskrepanz zwischen der sportlichen Normalität unter dem neuen Trainer und der emotional aufgeladenen Debatte um den abgesetzten Coach ist offensichtlich und unterstreicht die Komplexität von Führungswechseln und Krisenmanagement im Spitzensport. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich diese Kontroverse weiterentwickelt und welche langfristigen Auswirkungen sie auf die Nationalmannschaft und die Wahrnehmung von Patrick Fischer haben wird.





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