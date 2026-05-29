Eishockey-Legende Claude Lemieux mit 60 Jahren gestorben

Der viermalige Stanley-Cup-Sieger Claude Lemieux ist tot. Die NHL und die Hockey-Welt trauern um eine der prägendsten Persönlichkeiten des Sports.

Die Eishockey -Welt trauert um eine ihrer größten Legenden: Claude Lemieux , viermaliger Stanley-Cup-Sieger, ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, doch die Nachricht verbreitete sich schnell und löste weltweit Bestürzung aus.

Lemieux, ein Kanadier mit US-Staatsbürgerschaft, galt als einer der entschlossensten Spieler der NHL-Geschichte und hinterlässt ein Erbe, das weit über seine 1.215 Spiele in der regulären Saison hinausreicht. Seine Spezialität waren die Playoffs, wo er mit 19 Toren in den Finalspielen und einer bemerkenswerten Fähigkeit, unter Druck zu glänzen, unvergessliche Momente schuf.

Claude Lemieux gewann den Stanley Cup mit drei verschiedenen Teams: 1986 mit den Montreal Canadiens, 1995 mit den New Jersey Devils, 1996 mit den Colorado Avalanche und 2000 erneut mit den Devils. Sein erster Titel kam als Neuling, als er mit zehn Toren in den Playoffs maßgeblich zum Erfolg der Canadiens beitrug. Die Fans in Montreal lieben ihn bis heute.

Als er am vergangenen Montag vor dem dritten Spiel der Eastern Conference Finals zwischen den Canadiens und den Carolina Hurricanes aufs Eis kam, jubelten die Zuschauer laut. Diese Zuneigung zeigt, wie tief seine Verbindung zur Hockey-Gemeinde war. Auch in New Jersey und Colorado wird er als Held verehrt, der mit seiner körperlichen Spielweise und seinem Torriecher die Teams prägte. Die NHL und ihre Führungspersönlichkeiten würdigten Lemieux umgehend.

NHL-Commissioner Gary Bettman erklärte: Die Hockey-Welt trauert um Claude Lemieux, einen der besten Profis in wichtigen Spielen in der Geschichte des Eishockeys. US-Präsident Donald Trump nannte Lemieux eine wahre Legende des Spiels und einen der härtesten Wettkämpfer, den das Hockey je gesehen hat. Geoff Molson, Besitzer der Canadiens, sagte: Heute ist ein dunkler Tag für die Canadiens-Familie und die gesamte Hockey-Gemeinde.

Auch Lemieuxs Sohn, der beim HC Davos spielt, äußerte sich in einem emotionalen Instagram-Post und würdigte seinen Vater als Vorbild und Helden. Lemieuxs Karriere war nicht nur von Erfolgen, sondern auch von Kontroversen geprägt. Er galt als einer der meistgehassten Spieler der Liga, weil er oft an der Grenze des Erlaubten agierte. Dennoch respektierten ihn Gegner und Teamkollegen für seine Leidenschaft und Siegermentalität.

Seine Zeit in der Schweiz beim EV Zug in der Saison 2003/04 zeigt seine internationale Ausstrahlung. Insgesamt erzielte er in der NHL 786 Scorerpunkte in 1.215 Spielen, aber seine Playoff-Leistungen heben ihn auf eine besondere Stufe. Mit 19 Playoff-Toren in Finalrunden steht er auf Platz vier der ewigen Bestenliste. Der Tod von Claude Lemieux reißt eine Lücke in die Hockey-Welt.

Seine Familie, Freunde und Fans trauern um einen Mann, der das Spiel mit jeder Faser seines Körpers liebte. Die Canadiens kündigten an, ihn vor dem nächsten Heimspiel mit einer Schweigeminute zu ehren. Lemieux bleibt in Erinnerung als einer der größten Wettkämpfer, die das Eishockey je hervorgebracht hat. Sein Vermächtnis lebt in den Geschichten über seine Tore, seine Checks und seine unerschütterliche Hingabe weiter.

Die NHL verliert einen ihrer charismatischsten Stars, doch sein Einfluss auf den Sport wird niemals verblassen





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