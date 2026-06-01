Eishockey-Experte Reto Suri blickt mit blue News auf die Hockey-WM zurück und spricht über die Pleite, die Bedeutung des Sports und die Leistungen der Schweizer Fans.

Eishockey -Experte Reto Suri blickt mit blue News auf die Hockey-WM zurück. Der WM-Silbergewinner von 2013 erklärt, warum es Zeit brauchen wird, die Pleite zu verdauen, und worum es im Sport wirklich geht.

"Es war alles aufgegleist", sagt Hockey-Experte Reto Suri im Interview mit blue News nach der bitteren Final-Niederlage gegen Finnland. Das 0:1 ist der dritte WM-Final in Serie, welche die Schweiz verliert. Weil das ganze an der Heim-WM war, sei die Pleite noch schwerer zu verdauen: "Diese Niederlage wird noch lange nachhallen. Es war nur der Sieg, der gezählt hat.

Es war eine Once in a Lifetime Oppurtunity.

" Als Knackpunkt im Spiel sieht Suri die lange doppelte Überzahl, welche die Nati nicht ausnutzen konnte, um in Führung zu gehen: "Das tut im Nachhinein am meisten weh. " Trotz der Final-Niederlage könne man langfristig jedoch viel Positives von dieser WM mitnehmen: "Was wir für ein Hockey-Fest auf die Beine stellen konnten, was für eine Euphorie entfachen, ich glaube, da wird das Schweizer Eishockey noch lange von diesen Leistungen profitieren können.

" Besonders begeistert zeigt sich Suri, der 2013 selbst WM-Silber gewann, von den Schweizer Fans: "Die Standing Ovations für die Spieler nach der Partie waren herzerwärmend. Es ist ein sensationelles Zeichen, die grösste Wertschätzung von den Fans.

" Es sei unglaublich schön zu sehen, wie die Leute den Effort honorieren, welchen die Jungs 2,5 Wochen gegeben haben, um das Land stolz zu machen. Schliesslich sei der Moment nach dem Finale auch für die Nati-Fans ein schwieriger gewesen: "Alle haben von Gold geträumt. Dass man dennoch die Leistungen honoriert, darum geht es im Sport. Dass man gesehen hat, dass die Jungs alles auf dem Eis gelassen haben und alles gemacht haben für dieses Land.

" Jetzt explodieren auch die Strandpreise im Insel-Hotspot. "Die Jahre sind gezählt





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