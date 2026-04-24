Eisblock blockiert Route zum Gipfel des Mount Everest

Ein riesiger Eisblock versperrt die klassische Route zum Gipfel des Mount Everest, was zu Verzögerungen und erhöhter Gefahr für Bergsteiger führt. Die nepalesische Tourismusbehörde erwägt alternative Lösungen, um den Aufstieg fortzusetzen.

Ein gewaltiger Eisblock behindert aktuell den Zugang zum Gipfel des Mount Everest und zwingt Sherpas und Bergsteiger im Basislager zu einer ungewollten Wartezeit. Die Situation spitzt sich zu, da das Zeitfenster für Gipfelbesteigungen immer kleiner wird und die Gefahr von gefährlichen Staus in der sogenannten Todeszone , dem Bereich oberhalb von 8000 Metern, erheblich steigt.

Am Fuße des höchsten Berges der Welt herrscht zunehmende Ungeduld, während die traditionelle Route vom Basislager zum Gipfel durch den massiven Eisblock, der eine Höhe von schätzungsweise 30 Metern erreicht, unpassierbar gemacht wurde. Die meisten Bergsteiger wählen den Frühling für ihre Expeditionen, da dies die Jahreszeit mit den geringsten Risiken am Berg darstellt. Doch die derzeitige Blockade durch den Gletscherblock unterhalb des Camp 1 verzögert die Vorbereitungen für die Hauptsaison erheblich.

Die sogenannten Icefall Doctors, erfahrene Sherpas, deren Aufgabe es ist, im gefährlichen Khumbu-Eisfall Leitern und Fixseile anzubringen, können derzeit keinen sicheren Weg um den Serac herum finden. Selbst ein Versuch, den Eisblock direkt zu überwinden, wird als zu riskant eingestuft. Helfer am Berg berichten der BBC, dass der untere Teil des Eisblocks bereits Anzeichen von Schwäche zeigt und langsam schmilzt, was jedoch keine unmittelbare Entspannung der Situation bedeutet.

Normalerweise wäre die Route zu diesem Zeitpunkt im April bereits bis zum Camp 3 vorbereitet, um den Bergsteigern einen sicheren Aufstieg zu ermöglichen. Angesichts der aktuellen Verzögerung erwägt die nepalesische Tourismusbehörde nun drastische Maßnahmen. Ein Plan sieht vor, Ausrüstung und Seilteams per Helikopter direkt zum Camp 2 zu transportieren, um die Route oberhalb der Blockade weiter zu sichern und so den Aufstieg fortsetzen zu können. Diese Maßnahme wäre jedoch mit erheblichen Kosten und logistischen Herausforderungen verbunden.

Für die Bergsteiger im Basislager bedeutet die Verzögerung vor allem eines: den Verlust wertvoller Zeit. Das günstige Wetterfenster für Gipfelbesteigungen erstreckt sich in der Regel nur bis Ende Mai. Sollte die Route erst spät geöffnet werden, besteht die Gefahr, dass zahlreiche Expeditionen gleichzeitig in Richtung Gipfel aufbrechen, was die ohnehin schon gefährliche Situation weiter verschärfen würde. Die nepalesische Bergsteigerin und Fotografin Purnima Shrestha warnt im Gespräch mit der BBC eindringlich vor solchen Staus unterhalb des 8848,86 Meter hohen Gipfels.

Sie erinnert an das erschreckende Bild aus dem Jahr 2019, das eine lange Warteschlange beim Schlussaufstieg zeigte: rund hundert Bergsteiger blockierten sich gegenseitig in einer Engstelle auf über 8000 Metern Höhe. Solche Staus sind in dieser Höhe besonders gefährlich, da die dünne Luft die körperliche Leistungsfähigkeit stark einschränkt und selbst geringe Anstrengungen zu lebensbedrohlichen Problemen führen können. Der Tod von neun Bergsteigern im Mai 2019 wird von Experten auf das Gedränge und die Unerfahrenheit einiger Teilnehmer zurückgeführt.

Die nepalesischen Behörden stehen regelmäßig in der Kritik, zu leichtfertig Besteigungsgenehmigungen zu vergeben, wobei der finanzielle Aspekt im Vordergrund stehe. Die Regierung weist diese Vorwürfe jedoch zurück und verweist auf die strengen Auflagen, die für eine Besteigung des Mount Everest gelten. So müssen alle Expeditionen über registrierte Anbieter laufen, und Bergsteiger müssen nachweisen, dass sie bereits zuvor einen Berg jenseits der 7000 Meter in Nepal erfolgreich bestiegen haben.

Zudem wurde der Preis für eine Besteigungsgenehmigung kürzlich von 11.000 auf 15.000 Dollar erhöht, um die Sicherheit der Bergsteiger zu gewährleisten und die Einnahmen für die Instandhaltung der Route zu erhöhen. Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Situation angespannt. Die Entscheidung, ob und wann die Route wieder geöffnet werden kann, hängt maßgeblich von der Entwicklung des Eisblocks und den Wetterbedingungen ab.

Die Icefall Doctors arbeiten weiterhin unermüdlich daran, eine sichere Passage zu finden, während die Bergsteiger im Basislager geduldig, aber zunehmend besorgt auf Neuigkeiten warten. Die Herausforderung besteht darin, einen Weg zu finden, den Aufstieg fortzusetzen, ohne die Sicherheit der Bergsteiger zu gefährden und eine Wiederholung der tragischen Ereignisse von 2019 zu riskieren. Die nepalesische Regierung steht unter großem Druck, eine Lösung zu finden, die sowohl den Bedürfnissen der Bergsteiger als auch den Sicherheitsstandards gerecht wird





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