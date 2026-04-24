Eisblock blockiert Everest-Aufstieg – Sorge vor Engpässen und Staus

Ein großer Eisblock versperrt den Weg zum Mount Everest, was zu Verzögerungen bei der Routensicherung und wachsender Besorgnis über mögliche Engpässe und Staus führt. Sherpas suchen nach einer sicheren Passage, während das nepalesische Tourismusministerium alternative Lösungen prüft.

Ein gewaltiger Eisblock stellt derzeit eine unüberwindbare Barriere für Bergsteiger dar, die den Aufstieg zum Mount Everest vom Base Camp aus beginnen möchten. Die Situation ist ernst, da die Route aufgrund der instabilen Eisformation nicht gesichert werden kann, was zu wachsender Besorgnis über potenzielle Engpässe und gefährliche Zustände führt.

Erfahrene Sherpas, die normalerweise für die Einrichtung der Aufstiegsroute mit Seilen und Leitern verantwortlich sind, haben bisher keinen sicheren Weg gefunden, um den etwa 30 Meter hohen Serac unterhalb von Camp 1 zu umgehen. Dieser Serac, ein gefährlicher Eisvorsprung, birgt die ständige Gefahr eines Zusammenbruchs, was die Situation zusätzlich verschärft. Die Sherpas haben die Gegend intensiv erkundet, um alternative Routen zu finden, doch bisher ohne Erfolg.

Sie hoffen nun, dass das Eis in den kommenden Tagen entweder von selbst schmilzt oder auf natürliche Weise zusammenbricht, was die Sicherung der Route ermöglichen würde. Die Verzögerung bei der Routensicherung hat bereits erhebliche Auswirkungen auf die Vorbereitungen für die Hauptsaison, die normalerweise im April beginnt. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Teams bereits bis Camp 3 gesichert sein, doch seit drei Wochen stagniert die Situation.

Die Sorge wächst, dass sich am Gipfel erneut Staus bilden könnten, was die Sicherheit der Bergsteiger gefährdet und die ohnehin schon schwierige Besteigung zusätzlich erschwert. Purnima Shrestha, eine nepalesische Bergsteigerin und Fotografin, die den Everest bereits fünf Mal erfolgreich bestiegen hat und nun zum sechsten Mal den Gipfel anstrebt, warnt vor einem engen Zeitfenster für die Gipfelversuche. Obwohl noch Zeit vorhanden ist, könnten viele Teams gezwungen sein, ihre Versuche in sehr kurzer Zeit zu konzentrieren, was das Risiko erhöht.

Das nepalesische Tourismusministerium prüft daher aktiv alternative Lösungen, um die Situation zu entschärfen. Ram Krishna Lamichhane, Generaldirektor der Behörde, erklärte, dass die Möglichkeit von Helikopterflügen nach Camp 2 als vorübergehende Ausweichlösung in Betracht gezogen wird, um Material und Seiltrupps zu transportieren und die Routensicherung zu beschleunigen. Der erfahrene «Icefall Doctor» Ang Sarki Sherpa betonte, dass der untere Teil des Seracs bereits geschwächt sei und es keine einfache Lösung gebe.

«Wir haben keine Wahl. Wir haben vier Tage lang die Gegend erkundet und uns den Berg von rechts bis links angesehen», sagte er, um die Intensität der Suche nach einer sicheren Passage zu verdeutlichen. Trotz der geopolitischen Spannungen im Iran und der gestiegenen Reise- und Treibstoffkosten wird für die diesjährige Everest-Saison eine hohe Anzahl von Bergsteigern erwartet. Das nepalesische Tourismusministerium hat bisher 367 Genehmigungen für die Besteigung erteilt, wobei der Großteil der Genehmigungen an chinesische Staatsbürger vergeben wurde.

Diese hohe Anzahl an Bergsteigern unterstreicht die anhaltende Attraktivität des Mount Everest als ultimatives Ziel für Abenteurer und Extremsportler. Die Herausforderung besteht nun darin, die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, insbesondere angesichts der aktuellen Hindernisse und der potenziellen Risiken. Die Behörden und die Bergsteigergemeinschaft arbeiten eng zusammen, um die Situation zu bewältigen und eine erfolgreiche und sichere Everest-Saison zu ermöglichen.

Die Entscheidung, ob und wann die Routensicherung fortgesetzt werden kann, hängt letztendlich von der Entwicklung der Eisformation und den Wetterbedingungen ab. Bis dahin bleibt die Situation angespannt und erfordert ständige Überwachung und Anpassung





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