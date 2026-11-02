Eisblock am Weisshorn: Experten entwarnen für Randa

Experte Norbert Carlen entwarnet: Der Eisblock am Weisshorn gefährdet das Dorf Randa nicht. Abbrüche erreichen die Häuser nicht, im Gegensatz zu Blatten 2025.

Der Kanton Wallis hat die Lage um den massiven Eisblock am Weisshorn bei Randa klar bewertet. Norbert Carlen, zuständiger Experte für Naturgefahren des Kantons Wallis, dementierte jegliche akute Bedrohung für die Bewohner des Dorfes. Selbst im hypothetischen Fall eines vollständigen Abbruchs des Eises würden die Häuser in Randa nicht erreicht werden, so die eindeutige Einschätzung der zuständigen Behörde.

Physikalische Grenzen des Eisblocks

Das gewaltige Eisreservoir oberhalb von Randa hat ein Volumen von etwa 300'000 Kubikmetern. Es befindet sich in einer Höhe von 4500 Metern am Weisshorn. Norbert Carlen erklärte, dass der Block zunächst auf ein Hochplateau stürzen würde. Dieses Plateau erstreckt sich über eine Fläche von etwa zehn Fussballfeldern und dient als natürliche Barriere. Nur ein kleiner Teil des Eises würde die Kante überqueren und das Tal hinuntergleiten.

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Risse im Eis deuten aktuell darauf hin, dass ohnehin nur Teilabbrüche zu erwarten sind. Die Masse des Blocks hat sich bereits im Sommer und Spätsommer durch folgenlose Teilabbrüche fast halbiert. Norbert Carlen betonte, dass sich die Bewegung des Eises deutlich verlangsamt hat. Während im Sommer noch 20 Zentimeter am Tag gemessen wurden, sind es aktuell an manchen Tagen weniger als zehn Zentimeter.

Maßnahmen der Gemeinde Randa

Die Gemeinde Randa hat ihre Schutzmaßnahmen präzise geregelt. Das Dorf hat knapp 500 Einwohner. Seit Wochen gilt für die Gefahrenzone die Gefahrenstufe 3. Diese zweithöchste Stufe verbietet den Aufenthalt im betroffenen Areal. Die Gefahrenzone liegt jedoch explizit außerhalb des eigentlichen Ortskerns. Die Gemeinde Randa stellte klar, dass das Siedlungsgebiet nicht betroffen ist. Die Bewohner können ihren Alltag normal fortsetzen.

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Der Experte für Naturgefahren des Kantons Wallis schloss einen direkten Vergleich mit der Katastrophe von Blatten 2025 aus. Damals löste ein Felssturz eine gewaltige Geröll- und Schlammlawine aus. Große Teile des Schweizer Bergdorfs wurden dabei begraben. Norbert Carlen erklärte, dass die Ausgangslage in Randa bei Weitem nicht dasselbe darstellt. Die Naturgefahr ist in diesem Fall deutlich geringer einzustufen.

Szenarien für den Winter und das Tal

Bei starkem Schneefall in den nächsten Wochen könnte zusätzlich eine Lawine ausgelöst werden. Norbert Carlen verwies jedoch auf die große Auslaufzone im Tal. Selbst in diesem Szenario wären die Häuser in Randa allenfalls mit weißem Flaum bedeckt. Eine Zerstörung der Gebäude ist nicht zu befürchten. Die Topografie des Tals absorbiert die Energie des abbrechenden Eises effektiv.

Die Behörden bleiben wachsam, aber die Entwarnung ist eindeutig. Norbert Carlen bestätigte, dass keine akute Gefahr für die Bevölkerung besteht. Die Situation entwickelt sich kontrolliert. Die gemessenen Verlangsamungen der Eisbewegung unterstützen diese Einschätzung weiter. Die Lage wird weiterhin genau beobachtet, um jede Veränderung schnell erfassen zu können.