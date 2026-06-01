Einzigartiges Trachtenchorfest in Sursee: Musik, Brauchtum und Gemeinschaft aus der ganzen Schweiz

Das Trachtenchorfest in Sursee vereint rund 50 Chöre und bis zu 30'000 Besucherinnen und Besucher zu einem einzigartigen Treffpunkt für Musik, Brauchtum und Gemeinschaft aus der ganzen Schweiz. Das Festival unter dem Motto "bodeständig – traditionell – lebändig" setzt bewusst auf die Verbindung von Herkunft und Zukunft. Das Programm verspricht Vielfalt und Intensität mit Chorvorträgen, einem lebendigen Sing- und Tanzfest, einem grossen Festumzug durch die Altstadt und weiteren kulturellen Veranstaltungen.

Ein einzigartiges Treffpunkt für Musik , Brauchtum und Gemeinschaft aus der ganzen Schweiz entsteht, wenn rund 50 Chöre und bis zu 30'000 Besucherinnen und Besucher in Sursee versammeln.

Das Trachtenchorfest unter dem Motto "bodeständig – traditionell – lebändig" setzt bewusst auf die Verbindung von Herkunft und Zukunft. Denn gerade im Jubiläumsjahr – die Schweizerische Trachtenvereinigung feiert 100 Jahre Bestehen – wird deutlich: Diese Kultur lebt davon, weitergegeben und gleichzeitig weiterentwickelt zu werden. Das Programm verspricht Vielfalt und Intensität: Feierlich eröffnet wird das Fest am Freitag mit der Delegiertenversammlung und einem Jubiläumsabend. Am Samstag stehen Chorvorträge im Zentrum, begleitet von einem lebendigen Sing- und Tanzfest.

Der Sonntag gipfelt in einem grossen Festumzug durch die Altstadt. Doch das Trachtenchorfest ist mehr als Musik: Ein Handwerkermarkt, offene Bühnen, Tanzveranstaltungen und gesellige Begegnungen auf der Festmeile machen das Wochenende zu einem Gesamterlebnis für alle Sinne. Ob beim Ländlerzmorge oder bei stimmungsvoller Unterhaltung am Abend – Sursee wird zur Bühne für gelebte Kultur





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