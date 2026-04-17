Einzigartige Flutungsanlage in Andelfingen ermöglicht realistisches Hochwasser-Training für Einsatzkräfte

Die neue Flutungsanlage in Andelfingen, die seit Anfang 2024 für Trainingszwecke geöffnet ist, bietet Einsatzkräften in der Schweiz die Möglichkeit, unter realistischen Bedingungen für Hochwasser-Ereignisse zu trainieren. Die Anlage simuliert überflutete Keller, Tiefgaragen und Serverräume mit bis zu 500 Litern Wasser pro Sekunde. Sie ist nicht nur funktional, sondern auch baulich innovativ und soll künftig auch Einsatzkräften aus anderen Kantonen zur Verfügung stehen.

Seit Anfang des Jahres ist die Testphase der revolutionären Flutungsanlage in Andelfingen erfolgreich abgeschlossen, wodurch Einsatzkräfte nun die Möglichkeit haben, unter nahezu realen Bedingungen für den Ernstfall bei Hochwasser -Ereignissen zu trainieren. Diese Anlage stellt eine absolute Novität in der Schweiz dar und markiert einen bedeutenden Fortschritt im Bereich des Katastrophenschutz es und der Notfallbewältigung.

In der spezialisierten Trainingsanlage in Andelfingen können Feuerwehrleute, Rettungsteams und andere Einsatzkräfte präzise Abläufe und Strategien für den Umgang mit Überschwemmungen erproben, was für die Sicherheit der Bevölkerung von unschätzbarem Wert ist. Das Kernstück der Anlage bildet eine innovative Technik, bei der pro Sekunde bis zu 500 Liter Wasser in ein künstlich geschaffenes Untergeschoss eingeleitet werden. Dieses Szenario simuliert auf eindrucksvolle Weise überflutete Keller, Tiefgaragen oder kritische Infrastrukturen wie Serverräume, die bei extremen Wetterereignissen häufig betroffen sind. Der grösste Raum der Anlage fasst beeindruckende 55 Kubikmeter Wasser, was eine Skalierung des Trainings auf relevante Dimensionen ermöglicht. Das Wasser wird in einem geschlossenen Kreislauf genutzt, was eine nachhaltige und effiziente Anwendung der Ressourcen gewährleistet. Über die Zeit hinweg wird sich im Wasser zwangsläufig eine Geruchsbildung entwickeln, was laut den Betreibern bewusst in Kauf genommen wird, um die sensorische Wahrnehmung und die psychologische Belastung, die mit einem echten Hochwasser einhergehen, realistisch abzubilden. Dies trägt massgeblich zur Vorbereitung der Einsatzkräfte auf die oft unvorhergesehenen und extremen Bedingungen bei. Auch aus architektonischer und ingenieurtechnischer Sicht ist die Flutungsanlage bemerkenswert. Durch die Implementierung einer speziellen Staudamm-Konstruktion, die auf nach innen gewölbten Elementen basiert, konnte der Betonverbrauch um ganze 20 Prozent reduziert werden. Diese bauliche Innovation zeigt, dass moderne Technik nicht nur funktional, sondern auch ressourcenschonend und umweltfreundlich gestaltet werden kann. Baudirektor Martin Neukom (Grüne) hob bei der Eröffnung vor einem Jahr die wachsende Bedeutung solcher Trainingsmöglichkeiten hervor, insbesondere im Hinblick auf die fortschreitende Klimaveränderung, die voraussichtlich zu einer Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hochwasser führen wird. Er betonte, dass solche Einrichtungen unerlässlich sind, um die Interventionsfähigkeit unter höchstem Druck zu trainieren und somit die Effektivität der Einsatzkräfte im Ernstfall zu maximieren. Der Sicherheitsdirektor (parteilos) fügte hinzu, dass das Zentrum künftig auch Einsatzkräften aus anderen Kantonen offenstehen soll. Dies ist besonders wichtig, da es in der Schweiz bisher keine vergleichbare Anlage gibt, die ein so umfassendes und realistisches Hochwasser-Training ermöglicht. Von der Eröffnung im April letzten Jahres bis zum Ende des vergangenen Jahres befand sich die Anlage noch in der Testphase, um alle Funktionen und Systeme auf Herz und Nieren zu prüfen. Seit Beginn dieses Jahres ist sie nun vollständig für Trainings buchbar und einsatzbereit. Diese neue Flutungsanlage erweitert das bestehende Übungsdorf in Andelfingen, das bereits seit über 50 Jahren existiert und eine wichtige Rolle bei der Ausbildung von Einsatzkräften spielt. Dort können Einsatzkräfte für eine Vielzahl von Notfallszenarien üben. Neben der neu eröffneten Flutungsanlage umfasst das Übungsdorf auch nachgebildete Wohnhäuser, eine Tankstelle und künstliche Firmengebäude, die eine breite Palette von Trainingsmöglichkeiten bieten, um die Einsatzkräfte auf unterschiedliche und komplexe Szenarien vorzubereiten





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