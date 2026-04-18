Einwohnerrat kritisiert unhaltbare Zustände an der Zentralstrasse in Wohlen: Müllprobleme und fehlende Konsequenz

Einwohnerrat Manfred Breitschmid (SVP) fordert vom Gemeinderat Aufklärung und Massnahmen bezüglich der wiederholt festgestellten Missstände bei der Abfallentsorgung an der Zentralstrasse in Wohlen. Er kritisiert, dass Kehrichtsäcke und Sperrmüll tagelang vor der Abholung herumliegen und bezeichnet die Situation als «dauerhaftes Muster» und «unhaltbar». Breitschmid will wissen, wer die Verantwortung trägt, wie hoch Bussen ausfallen und welche konkreten Schritte unternommen werden.

Die Zentralstrasse in Wohlen , von politischer Seite gerne als «Flaniermeile» bezeichnet, präsentiert sich seit Monaten in einem Zustand, der für SVP-Einwohnerrat Manfred Breitschmid zunehmend unhaltbar wird. Zahlreiche Kehrichtsäcke und Sperrmüll liegen oft bereits mehrere Tage vor dem offiziellen Abholtermin bereit, was zu einem negativen Erscheinungsbild und Ärger bei Anwohnern führt.

Breitschmid kritisiert in einer dringlichen Anfrage an den Gemeinderat, dass das Problem trotz wiederholter Hinweise und Meldungen bisher nicht wirksam angegangen wurde. Er spricht von einem «dauerhaften Muster» und einer mangelnden Konsequenz seitens der Gemeinde. Die Situation sei nicht nur ein Ärgernis, sondern stelle die «operative Verantwortung» und den «Führungsanspruch» der Gemeinde in Frage. Breitschmid hat seiner Anfrage sogar Fotos beigefügt, die den Zustand an Palm- und Ostersonntag dokumentieren. Auf einem Bild sind ein Paar Ski und ein Liegestuhl zu sehen, auf einem anderen mehrere Kehrichtsäcke unweit der Bushaltestelle beim Manor, was die frühe und unsachgemässe Bereitstellung von Abfall verdeutlicht. Die Abholung an der Zentralstrasse erfolgt jeweils dienstags, doch der Müll werde teilweise bereits am Wochenende oder früher bereitgestellt, was zu einer langen Liegezeit und einem unschönen Anblick führe. Dieses Problem beschränkt sich laut Breitschmid nicht nur auf den Bereich um das Manor, sondern zeigt sich auch an anderen Stellen der Zentralstrasse, wie beispielsweise beim Bärenkreisel. Breitschmid verlangt vom Gemeinderat eine klare Erklärung, warum trotz wiederholter Kritik keine sichtbare Verbesserung eingetreten ist und ob dem Gemeinderat bewusst sei, dass sich die Zentralstrasse seit Monaten an praktisch jedem Wochenende in einem unhaltbaren Zustand befinde. Er will explizit wissen, wer innerhalb der Verwaltung die operative Verantwortung für die Abfallentsorgung trägt und welche Rolle der Gemeindeschreiber bei der operativen Umsetzung spielt. Für Breitschmid handelt es sich hierbei nicht um ein Bagatelldelikt, sondern um ein «grundlegendes Verständnis von Verantwortung». Er stellt die Frage, weshalb es der Gemeinde nicht gelinge, ein offensichtliches und regelmässig auftretendes Problem wie die Abfallentsorgung zu lösen. Aus seiner Sicht sind die Zustände an der Zentralstrasse kein Zufall, sondern das «Resultat fehlender Konsequenz». Um die Ernsthaftigkeit der Situation zu unterstreichen und auch im Hinblick auf mögliche Sanktionen, fragt Breitschmid nach der Anzahl der Anzeigen wegen Nichteinhaltung der Entsorgungsvorschriften sowie nach der Anzahl der ausgesprochenen Bussen im Zeitraum von 2024 bis 2026. Er wünscht sich hierfür zwei separate Auflistungen, eine für die gesamte Gemeinde und eine spezifisch für die Zentralstrasse. Darüber hinaus interessiert ihn die Höhe der möglichen Geldstrafen. Breitschmid hebt hervor, dass ihm keine andere Gemeinde im Freiamt bekannt sei, die vergleichbare Verhältnisse dulde, und fragt provokativ, ob sich Wohlen zum «Schandfleck im Freiamt» entwickle. Abschliessend fordert er vom Gemeinderat eine klare Antwort auf die Frage, ob die bestehenden Regeln durchgesetzt werden oder ob die Situation weiterhin hingenommen werde. Falls nicht, verlangt er sofort wirksame Massnahmen, um die wöchentliche Wiederholung der Missstände zu verhindern. Der Einwohnerrat ist sichtlich frustriert über die mangelnde Reaktion und die anhaltenden Probleme bei der Abfallentsorgung in seiner Gemeinde. Seine Anfrage wirft ein Schlaglicht auf ein Problem, das nicht nur die Ästhetik der Zentralstrasse beeinträchtigt, sondern auch die Effektivität der kommunalen Verwaltung und die Bereitschaft zur Durchsetzung von Regeln in Frage stellt. Die bevorstehende Schliessung der Manor-Filiale an der Zentralstrasse im ersten Quartal 2027, die 21 Mitarbeitende betreffen wird und längere Wege für Kunden aus dem Freiamt bedeutet, fügt der Problematik eine weitere Dimension hinzu, wenngleich sie thematisch von der Abfallentsorgung getrennt zu betrachten ist. Ein weiterer, ähnlicher Vorfall, bei dem nach Silvester Säcke voller Glasflaschen und anderer Müll neben Glascontainern in Wohlen landeten, unterstreicht die Notwendigkeit einer konsequenten Lösung des Abfallproblems. Eine Nutzerin hatte ihre Verärgerung auf Facebook geteilt, und die AZ hat diesbezüglich beim Gemeindeammann nachgefragt. Dieses wiederkehrende Problem zeigt, dass die Herausforderungen im Bereich der Abfallentsorgung in Wohlen offenbar tiefgreifender sind als nur ein isoliertes Vorkommnis an der Zentralstrasse. Die von Breitschmid aufgeworfenen Fragen nach Verantwortung, Konsequenz und wirksamen Massnahmen sind daher von grösster Bedeutung für die zukünftige Sauberkeit und das Image der Gemeinde Wohlen im Freiamt





CH_Wochenende / 🏆 44. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wohlen Manfred Breitschmid Abfallentsorgung Zentralstrasse Gemeinderat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Entlassung von Patrick Fischer löst heftige Debatten aus: Glaubwürdigkeit versus überzogene ReaktionDie Entlassung von Patrick Fischer nach dem Bekanntwerden von Unregelmässigkeiten bei der Einlösung von Corona-Zertifikaten sorgt in der Schweiz für geteilte Meinungen. Während einige die Entlassung als notwendige Konsequenz für fehlende Glaubwürdigkeit und Verantwortung sehen, bezeichnen andere sie als überzogen und als Ausdruck einer übermässigen Regeltreue, die der Heim-WM schade.

Read more »

Nur 29 E-Traktoren: Warum die Förderung ins Leere läuftDer Bund fördert Elektrotraktoren mit bis zu 100 Franken pro Kilowatt – doch fehlende Modelle, Kantonsabhängigkeit und Akkugrenzen machen die Investition für die meisten Betriebe unrealistisch.

Read more »

Bund will keine Poststelle in Tessiner RestaurantIn Lodrino im Tessin soll keine Poststelle in einem Restaurant eröffnet werden. Das empfiehlt die Eidgenössische Postkommission. Die Räumlichkeiten seien für die Abwicklung von Postgeschäften nicht geeignet, es fehle an der nötigen Diskretion, so die Begründung.

Read more »

Boden, Bäume und der Kampf gegen die VersiegelungDer Autor beobachtet seit Wochen Bauarbeiten zur Leitungsreparatur und Bushaltestellenmodernisierung in seiner Nachbarschaft. Während der Lärm stört, freut er sich über die kurzzeitige Entsiegelung des Bodens. Er kritisiert die sparsame Begrünung und die Hitze auf versiegelten Flächen in Stadtzentren wie Luzern und Sursee. Auch die Hochschule Luzern kritisiert er für mangelnde Sitzmöglichkeiten auf der Sonnenseite zugunsten von Parkplätzen. Der Artikel fordert mehr einheimisches Grün und kritisiert das Fällen gesunder, alter Bäume. Der Autor experimentiert mit dem Anpflanzen von Petersilie, um seinen grünen Daumen zu entwickeln.

Read more »

Herzogin Meghan erhebt schwere Vorwürfe gegen PlattformenIn Australien kritisiert Meghan Markle Geschäftsmodelle sozialer Netzwerke und spricht über Online-Hass.

Read more »

Parkraumkonzept Wettingen: Geringe Beteiligung, konkrete Massnahmen folgenDie erste Phase der digitalen Mitwirkung zum neuen Parkraumkonzept in Wettingen verzeichnet eine geringe Beteiligung. Die Gemeinde wird nun basierend auf den Rückmeldungen konkrete Massnahmen ausarbeiten und diese Anfang 2027 der Bevölkerung zur erneuten Anhörung vorlegen. Der Einwohnerrat hat sich parallel mit verschiedenen Vorstössen zum Thema Parkplätze auseinandergesetzt.

Read more »