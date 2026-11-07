Eintracht Frankfurt gewinnt 1:0 durch Tor von Burkardt gegen SC Paderborn 07

Jonathan Burkardt trifft für Eintracht Frankfurt zum 1:0-Endstand gegen SC Paderborn 07. Die Eintracht dominiert die Chancestatistik und siegt verdient im Auswärtsspiel.

Eintracht Frankfurt hat das Spiel gegen SC Paderborn 07 mit einem klaren 1:0-Sieg beendet. Der entscheidende Treffer fiel durch Jonathan Burkardt, der die Gäste in Führung brachte. Das Ergebnis festigt die Position der Eintracht im Liga-Klassement.

Tor durch Burkardt entscheidet das Spiel

Jonathan Burkardt erzielte das Siegtor für Eintracht Frankfurt aus der Mitte des Strafraums. Er traf mit dem linken Fuß unten rechts in das Netz. Die Vorarbeit leistete Farès Chaïbi, der den Ball präzise auf Burkardt spielte. Dieser Moment war der Höhepunkt des Spiels und entschied über den Sieg.

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Burkardt nutzte die Szene effizient, während Paderborn keine gleichermaßen klare Möglichkeit zum Ausgleich fand. Die Torausbeute blieb für die Gastgeber bei null. Die Eintracht zeigte sich in der entscheidenden Phase konzentriert und belohnte ihre Offensive.

Frankfurt kontrolliert das Geschehen

Eintracht Frankfurt schuf mehr Torchancen und beherrschte das Spielgeschehen. Ritsu Doan versuchte es mit einem Schuss aus dem Strafraum, der jedoch abgeblockt wurde. Die Vorbereitung kam von Noël Aséko, der den Ball für Doan bereithielt. Trotz der Blockierung blieb die Gefahr für das Paderborner Tor spürbar.

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Die Frankfurter Defensive stand stabil und verhinderte gefährliche Angriffe. Gabriel Vidovic von SC Paderborn 07 hatte mehrere Bälle im Visier. Seine Versuche wurden jedoch systematisch unterbunden. Die Konstanz der Eintracht im Spielverlauf war ausschlaggebend für den Drei-Punkte-Erfolg.

Paderborn sucht nach Lösungen

SC Paderborn 07 blieb ohne Erfolg bei ihren Offensivbemühungen. Laurin Curda schoss rechts im Strafraum, wurde aber ebenfalls abgeblockt. Die Abwehr der Eintracht reagierte schnell und verhinderte klare Tore. Paderborn konnte die defensive Struktur der Frankfurter nicht nachhaltig knacken.

Gabriel Vidovic versuchte es aus der Distanz mit dem linken Fuß, nachdem der Ball abgeblockt worden war. Die Vorbereitung erfolgte durch den Kopfball von Santiago Castañeda. Der Versuch ging jedoch hoch am Tor vorbei oder wurde gehalten.

Defensive Stärke der Eintracht

Die Frankfurter Keeper zeigten sich sicher bei ihren Aufgaben. Gabriel Vidocics Schuss mit dem rechten Fuß aus der Distanz wurde rechts unten gehalten. Mattes Hansen bereitete diese Szene für Paderborn vor, doch der Keeper von Eintracht Frankfurt blieb unüberwindbar. Diese Parade sicherte den sauberer Sieg.

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Elias Baum von Eintracht Frankfurt hatte eine weitere Möglichkeit, verschoss aber rechts hoch. Der Schuss aus der Distanz mit dem rechten Fuß fand das Tor nicht. Diese Szene zeigte, dass Paderborns Verteidigung noch einmal stark zusammenrücken konnte, als es darauf ankam. Die Eintracht nutzte ihre Chancen jedoch treffsicherer.

Spielverlauf und Freistöße

Das Spiel war von einigen Unterbrechungen geprägt, darunter Freistöße für beide Seiten. Farès Chaïbi erhielt in der eigenen Hälfte einen Freistoß zugesprochen, als die Eintracht das Spiel aufbaute. Can Uzun stand ähnlich in der eigenen Hälfte für eine Ecke bereit. Diese Pausen ermöglichten taktische Umstellungen.

Auch SC Paderborn 07 bekam in der eigenen Hälfte Ballbesitz durch Freistöße. Stefano Marino und Gabriel Vidovic wurden jeweils mit einer Ecke bedacht. Diese Situationen halfen Paderborn, nach vorne zu drücken, brachten aber keine Tore. Die Eintracht behielt die Kontrolle, obwohl Paderborn versuchte, das Tempo zu erhöhen.