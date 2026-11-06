Einschüchterungsmasche: Betrüger erbeuten 75000 Franken von Seniorin

Eine 85-jährige Frau in der Schweiz wurde Opfer einer gezielten Telefonbetrugs-Rake, bei der insgesamt 125000 Franken durch manipulatives Verhalten und Druck versetzt wurden.

Im Oktober 2026 geriet eine 85-jährige Schweizerin in den Fokus einer komplexen und aggressiven Betrugsbande, die sich als Mitarbeiter namhafter Finanzinstitute ausgab. Die Täter kontaktierten das Opfer telefonisch und nutzten dabei psychologischen Druck, um die Seniorin zu manipulativen Handlungen zu verleiten. Ziel der Angreifer war es, große Bargeldmengen aus dem Vermögen der Frau zu ziehen, indem sie vorgebliche Fehler bei Buchungen behaupteten.

Durchführung der Betrugsmasche

Zwischen dem 21. und 23. Oktober 2026 führte die 85-jährige Frau drei separate Transaktionen durch. Auf Anweisung der vermeintlichen Bankangestellten bezog sie Bargeld und übergab die Summen an unbekannte Geldabholer direkt an ihrem Wohnort. Insgesamt flossen dabei 75'000 Franken in die Taschen der Betrüger. Die Methode beruhte darauf, das Opfer durch die Androhung von Kontosperrungen oder rechtlichen Konsequenzen zu verunsichern und so die Urteilsfähigkeit zu beeinträchtigen.

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Glücklicher Wendepunkt im November

Erst Anfang November 2026 zeigten sich die ersten positiven Effekte durch die Wachsamkeit der Bankmitarbeiter. Als die Frau versuchte, weitere 50'000 Franken bar bei ihrer Hausbank zu bestellen, löste dieses Verhalten einen Alarm aus. Die Bediensteten des Finanzinstituts erkannten das Muster der vorherigen Vorfälle und schöpften sofort berechtigten Verdacht. Anstatt die Auszahlung vorzunehmen, kontaktierten die Mitarbeiter umgehend die erwachsene Tochter der 85-Jährigen, um die Situation aufzuklären und das Opfer zu schützen.

Polizeiliche Überwachung und Festnahme

Nach der Information durch das Bankpersonal wurde die kantonale Polizei eingeschaltet, die schnell reagierten. Die Ermittler planten eine kontrollierte Übergabe, um die Täter überführt festzunehmen. Bei der überwachten Aktion übergab die 85-jährige Frau vor ihrem Wohnhaus zwei Couverts, in denen sich das restliche begehrte Geld befand. Ein Mann, der die Couverts entgegennahm, wurde unmittelbar im Anschluss an der nahegelegenen Straße angehalten und vorläufig festgenommen. Der Mann wurde direkt am Tatort in Gewahrsam genommen.

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Wichtige Präventionsmassnahmen

Die Polizei Luzern nutzt diesen Fall, um die Bevölkerung, insbesondere gefährdete Gruppen, zu warnen. Ein zentraler Ratschlag lautet, niemals Software-Programme auf Computern oder Smartphones zu installieren, wenn unbekannte Personen am Telefon dazu auffordern. Zudem gilt: Selbst wenn ein Anrufer private Daten wie die Adresse oder Kontonummern nennt, ist dies kein Beweis für die Identität eines echten Bankmitarbeiters.

Empfohlene Schutzmassnahmen für Angehörige

Experten empfehlen Familien, mit älteren Angehörigen klare Regeln für den Umgang mit Geld zu vereinbaren. Eine einfache Strategie besteht darin, dass grössere Bargeldbezüge oder unerwartete Forderungen von Drittpersonen zwingend vorab mit einer vertrauten Bezugsperson besprochen werden müssen. Diese Hürde soll verhindern, dass isolierte Seniorinnen und Senioren unter Druck gesetzt werden, ohne dass ein zweites Paar Ohren den Vorgang mitverfolgt.