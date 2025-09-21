Einschränkung der Wohnortwahl für Flüchtlinge: Debatte um Ghettobildung in der Schweiz

Die Schweiz diskutiert über die Einschränkung der freien Wohnortwahl für Flüchtlinge, insbesondere im Kanton St. Gallen. Auslöser sind soziale und finanzielle Herausforderungen, sowie die Angst vor Ghettobildung. Die Debatte umfasst politische, soziale und finanzielle Aspekte der Integration von Flüchtlingen.

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version oder wechseln Sie zu einem anderen Browser wie SVP-Friedli: Wir müssen verhindern, dass sich in der Schweiz Ghettos bilden. Um Gemeinden zu entlasten, schränkt der Kanton St. Gallen die freie Wohnsitzwahl von Flüchtlinge n ein, die von Sozialhilfe leben. Auslöser der Debatte ist der Ortsteil Bazenheid im Toggenburg. Ein neues Gesetz will die freie Wohnortwahl für sozialhilfeabhängige Flüchtlinge einschränken.

SVP-Ständerätin Esther Friedli will das Thema nun auf nationaler Ebene lancieren. Bazenheid ist ein Dorf mit rund 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern, das am nördlichen Ende des Toggenburgs liegt. Der Ort ist gut angebunden. Im Halbstundentakt fährt ein Zug nach Wil, und die Autobahn A1 liegt bloss wenige Autominuten entfernt. Hier haben schon bemerkenswerte Karrieren ihren Lauf genommen. Etwa jene des Schweizer Luftfahrtpioniers Eduard Spelterini. Oder jene von Bazenheid macht auch politisch von sich reden. Diese Woche stimmte der St. Galler Kantonsrat einer Änderung im Sozialhilfegesetz zu, die kantonsintern auch Lex Bazenheid genannt wird. Die von der SVP und der Mitte initiierte Gesetzesverschärfung will die freie Wohnsitzwahl von Flüchtlingen, die von der Sozialhilfe leben, stark einschränken. Bisher haben für Flüchtlinge dieselben Regeln gegolten wie auch für Schweizerinnen und Schweizer: Wenn sie in einem Dorf eine bezahlbare Wohnung fanden, konnten sie beim Sozialamt der jeweiligen Gemeinde finanzielle Unterstützung anfordern. Neu dürfen Flüchtlinge, die von der Sozialhilfe leben, ihren Wohnort nicht mehr so einfach wechseln. Gemeinden sollen ihnen fortan direkt eine Wohnung zuweisen können. SVP und Mitte begründen dieses neue Modell mit der bisher ungleichen Verteilung. Im Kanton St. Gallen lebten im Herbst nur in 17 von 75 Gemeinden – gemessen an der Bevölkerung – überdurchschnittlich viele Flüchtlinge, für die der Bund finanziell nicht mehr aufkommt. Und nirgendwo ist ihr Anteil höher als in der Gemeinde Kirchberg, zu der Bazenheid gehört. Roman Habrik ist Gemeindepräsident von Kirchberg und Mitglied der FDP. Er begrüsst die Gesetzesverschärfung. Aus meiner Sicht geht es hier vor allem um eine Frage der Chancengleichheit, sagt Habrik. Es könne nicht sein, dass einige wenige Gemeinden den Grossteil der Integrationsarbeit stemmten, während andere praktisch keine Lasten tragen würden. Nach Bazenheid sind in den letzten Jahren besonders viele Flüchtlinge aus Eritrea gezogen. Etwas tun dagegen konnte die Gemeinde nicht. Wir waren bisher gesetzlich verpflichtet, die Sozialhilfekosten zu tragen, wenn jemand hier eine Wohnung hat, sagt Habrik. Manche Immobilieneigentümer hätten darin auch ein Geschäftsmodell entdeckt: Sie vermieten heruntergekommene Wohnungen zu einem Preis, der So haben sich die Sozialhilfekosten der Gemeinde Kirchberg für Flüchtlinge innert weniger Jahre vervielfacht. Auch nach Abzug der Bundesbeiträge und des kantonalen Lastenausgleichs bleibe seine Gemeinde auf Kosten von etwa einer Million Franken sitzen. Für uns ist das eine enorme Belastung, sagt Habrik. Nach Bazenheid sind in letzter Zeit viele Flüchtlinge aus Eritrea gezogen. Im restlichen Toggenburg ist deshalb auch von Bazitrea die Rede. Wie viele Flüchtlinge ein Dorf aufnehmen könne, entscheide aber nicht bloss die Gemeindekasse. Es ist vor allem auch eine soziale Frage, sagt Habrik. Bei neuen Kindergartenklassen sei es mittlerweile üblich, dass mehrere Kinder am ersten Tag kein Wort Deutsch könnten. Leider gibt es keine gesetzliche Grundlage für eine Deutschlernpflicht vor dem Kindergarten, sagt Habrik. Die Gemeinde habe in den letzten Jahren zwar viel in die Integration der neu hinzugezogenen Menschen investiert. So wurde ein Jobcoach geschaffen, der den Flüchtlingen hilft, sich ins Arbeitsleben zu integrieren. Auch ein Familienzentrum wurde eröffnet. Die Programme sind zwar durchaus erfolgreich. Dennoch stosse seine Gemeinde allmählich an die Grenzen, sagt Habrik. Es sei Aufgabe der Politik, vorausschauend zu handeln, denn irgendwann kippe die Stimmung. Diesen Punkt dürfen wir einfach nicht erreichen, sagt Habrik. und Benedikt Würth (Mitte) – haben eine Motion eingereicht, die den Zusatzpassus im St. Galler Sozialhilfegesetz auf die ganze Schweiz übertragen will. Wir müssen verhindern, dass sich in der Schweiz Ghettos bilden, erklärt Friedli ihre Beweggründe für den Vorstoss. Wie Habrik sieht auch Friedli in der Ansammlung von vielen Flüchtlingen aus demselben Land ein gesellschaftliches Problem. In Deutschland und Frankreich sieht man, wohin das geführt hat, sagt Friedli. Solche Zustände wollen wir hier in der Schweiz nicht. Damit die geflüchteten Menschen besser in die Gesellschaft und ins Berufsleben integriert werden könnten, dürften sie nicht nur unter sich bleiben. Die Integration gelinge am besten, wenn sie möglichst fair unter den Kantonen und Gemeinden aufgeteilt werde. Die Diskussion über die Einschränkung der freien Wohnortwahl für Flüchtlinge in der Schweiz nimmt Fahrt auf. Ein konkretes Beispiel ist die Gemeinde Bazenheid im Kanton St. Gallen, wo eine Gesetzesänderung die freie Wohnsitzwahl für Sozialhilfeempfänger einschränken soll. Die Gemeinde kämpft mit einer überproportional hohen Anzahl an Flüchtlingen und den damit verbundenen finanziellen und sozialen Herausforderungen. Die geplante Gesetzesänderung, die auch von der SVP und der Mitte unterstützt wird, soll die Verteilung von Flüchtlingen fairer gestalten und die Bildung von Ghettos verhindern. Die Gesetzesinitiative in St. Gallen, die auch als Lex Bazenheid bezeichnet wird, hat bundesweite Implikationen. Politiker wie Esther Friedli von der SVP wollen das St. Galler Modell auf nationaler Ebene umsetzen. Die Begründung ist vielfältig: Ungleiche Verteilung von Flüchtlingen, Überlastung einzelner Gemeinden, soziale Spannungen und die Notwendigkeit, Integration zu fördern. Befürworter argumentieren, dass eine gleichmäßigere Verteilung der Flüchtlinge die Integrationsbemühungen erleichtert und die Bildung von Parallelgesellschaften verhindert. Die Debatte wirft wichtige Fragen auf. Wie kann Integration am besten gelingen? Wie können Gemeinden unterstützt werden, die besonders stark belastet sind? Welche Rolle spielen soziale Faktoren wie Sprache und Kultur? Kritiker der Gesetzesverschärfung argumentieren, dass die Einschränkung der Wohnortwahl die Selbstbestimmung der Flüchtlinge einschränkt und die Integration erschwert. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die finanzielle Belastung der Gemeinden durch den Bund und die Kantone besser ausgeglichen werden müsste. Die Diskussion wird auch durch Erfahrungen aus anderen Ländern wie Deutschland und Frankreich geprägt, wo die Integration von Flüchtlingen vor größeren Herausforderungen steht. Die Entscheidung, wie mit der Wohnsitzwahl von Flüchtlingen umgegangen werden soll, wird langfristige Auswirkungen auf die soziale Kohäsion und die Integration in der Schweiz haben. Es ist eine Frage, die sorgfältig abgewogen werden muss, um sicherzustellen, dass die Rechte der Flüchtlinge gewahrt werden und gleichzeitig die Gemeinden unterstützt werden, die die Hauptlast der Integration tragen





bazonline / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Flüchtlinge Wohnortwahl Integration Sozialhilfe Ghettobildung

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kein US-Visum: Abbas darf bei UN-Debatte per Video sprechenDer palästinensische Präsident Mahmud Abbas wird trotz verwehrtem Visum bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung sprechen.

Weiterlesen »

Debatte um Meinungsfreiheit: NDR trennt sich von Moderatorin Julia RuhsDie Absetzung von Julia Ruhs beim NDR sorgt für politische Kritik und Diskussionen über die Vielfalt im Fernsehen.

Weiterlesen »

Post: Jetzt entbrennt Debatte um SwissnessDer gelbe Riese ist nicht nur in Portugal aktiv, sondern besitzt auch 41 ausländische Firmen. Das Vorgehen ruft nun die Politik auf den Plan.

Weiterlesen »

Schwingfest, UBS-Debatte, Stadtentwicklung und NachrufEin Überblick über aktuelle Nachrichten: Schwingfest in Biasca mit Joel Wicki, Diskussion um einen möglichen UBS-Abzug, Debatte über Stadtentwicklung in Luzern, ein Nachruf auf den SVP-Nationalrat Alfred Heer und ein Eishockeyspiel.

Weiterlesen »

Debatte zur Nachhaltigkeitsinitiative: SVP gegen SP im AbstimmungskampfAm Montag debattiert das Parlament die «Nachhaltigkeitsinitiative». Im Fokus stehen der SVP-Privatbanker Thomas Matter und die SP-Ökonomin Samira Marti. Die Initiative, die von der SVP entwickelt wurde, fordert strikte Maßnahmen bei Überschreitung der 10-Millionen-Einwohner-Schwelle bis 2050. Die SP kritisiert die Initiative als Versuch, die Schweiz in frühere Zeiten zurückzuversetzen. Der Artikel beleuchtet die Hintergründe und die politischen Akteure hinter der Initiative.

Weiterlesen »

Kommentarrichtlinien auf Weltwoche.ch und Weltwoche.de: Für eine faire und sachliche DebatteDie Weltwoche legt Wert auf einen offenen und konstruktiven Meinungsaustausch in ihren Kommentarbereichen. Hier sind die Richtlinien, die sicherstellen sollen, dass die Diskussionen fair und sachlich bleiben, sowie Informationen zur Kommentarfreischaltung.

Weiterlesen »