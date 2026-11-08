Einsatzleiter Daniel Plüss im Stress: Notrufzentrale Kantonspolizei Bern

Wie Einsatzleiter Daniel Plüss der Kantonspolizei Bern Notrufe bewertet. Einblicke in den Alltag der Leitstelle mit 190.000 Anrufen pro Jahr.

Die Notrufzentrale der Kantonspolizei Bern ist das Herzstück der Notfallsituationen im Kanton, wo Entscheidungen über Leben und Tod innerhalb von Sekunden getroffen werden. Daniel Plüss, dort als Einsatzleiter tätig, muss bei jedem eingehenden Anruf sofort die Lage erfassen und die dringendsten Schritte einleiten. Sein Fokus liegt dabei auf den drei Schlüsselfragen: Wer ist betroffen, wo befindet sich der Vorfall und was ist geschehen. Diese schnelle Einschätzung ermöglicht es ihm, die richtigen Kräfte, sei es eine Polizeipatrouille, ein Rettungswagen oder die Feuerwehr, zielgerichtet zum Einsatzort zu schicken.

Sekundenschnelle Bewertung der Gefahrenlage

Während einer typischen zwölfstündigen Nachtschicht herrscht bei Daniel Plüss absolute Unvorhersehbarkeit. Keine Sekunde ist planbar, und jeder Anruf kann eine völlig andere Dynamik aufweisen. Die Spanne reicht von harmlosen Nachbarschaftsstreitigkeiten bis hin zu brennenden Bauernhäusern oder schweren Verkehrsunfällen. Diese immense Verantwortung erfordert von ihm eine hohe psychische Belastbarkeit und eine ausgeprägte Fähigkeit zur Empathie sowie zur strategischen Gefahrenabschätzung. Er muss stets abwägen, wie er dem Anrufer so schnell wie möglich helfen kann, ohne dabei die Sicherheit der eigenen Kräfte vor Ort zu gefährden.

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Plüss beschreibt die Herausforderung als ein ständiges mentales Training, bei dem er sich die Situation vor Ort durch pure Vorstellungskraft rekonstruieren muss. Das Fehlen visueller Informationen führt dazu, dass er in Gedanken Szenarien durchspielt, um bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Besonders in hektischen Momenten ist es entscheidend, den Überblick zu behalten und Ruhe zu bewahren, um die Anrufer nicht zusätzlich zu verunsichern. Sein Ziel ist es, eine präzise und effektive Einsatzplanung zu gewährleisten, die Leben rettet und Schäden minimiert.

Häufige Anrufe und veränderte Aggressionslevel

Nicht jeder Anruf ist aus Sicht der Leitstelle ein echter Notfall, doch für den Anrufer ist das erlebte Problem im jeweiligen Moment das Schwerwiegendste. Die Statistik zeigt, dass die meisten Notrufe am Wochenende, bei schönem Wetter und in den Ferienzeiten eingehen. In einer Samstagnacht sind dabei Kollisionen mit Wildtieren, Ruhestörungen, Streitereien und Verkehrsunfälle besonders häufig. Diese Muster helfen der Zentrale, die Ressourcen entsprechend zu gewichten, auch wenn die individuellen Fälle stets anders gelagert sein können.

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Ein beobachteter Trend in den letzten Jahren ist eine zunehmende Aggressivität bei den Anrufern, insbesondere bei jüngeren Personen. Plüss berichtet von Jugendlichen, die sich im Clubbereich versteckte Gegenstände wie Messer einstecken, was die Gefahr gewalttätiger Auseinandersetzungen und damit verbundener Notrufe erhöht. Trotz dieser Entwicklung achtet der Einsatzleiter darauf, eine freundliche, anständige und korrekte Stimme zu bewahren, unabhängig davon, ob der Anrufer ein Kind, ein Jugendlicher, ein Elternteil oder ein älterer Mensch ist. Diese professionellen Standards sind essenziell, um die Kommunikation effizient zu gestalten.

Schwere Unfälle und die emotionale Belastung

Ein Anruf aus der Vergangenheit prägt sich Daniel Plüss besonders stark ein und verdeutlicht die menschliche Dimension seiner Arbeit. Es handelte sich um einen automatischen Anruf nach einer schweren Frontalkollision in einem Tunnel. Auf der Leitung war nichts zu hören außer dem Schreien eines Kleinkinds. Diese Situation hat ihn trotz seiner langjährigen Erfahrung zutiefst getroffen. Er leitete umgehend eine Ambulanz, die Feuerwehr und eine Patrouille ein, um das Kind und die anderen Opfer zu retten. Solche Einsätze zeigen, wie schnell sich eine Lage verändern kann und wie kritisch der erste Kontakt mit den Blaulichtorganisationen ist.

Die emotionale Wucht solcher Ereignisse bleibt ein ständiger Begleiter der Arbeit in der Leitstelle. Plüss betont, dass er nie weiß, was ihn der nächste Anruf erwarten wird. Dies erfordert eine besondere psychische Resilienz, um nach jedem schweren Einsatz wieder die notwendige Distanz und Klarheit für den nächsten Fall zu finden. Die Unterstützung durch das Team und die strikte Einhaltung der Prozesse helfen dabei, diese Belastungen zu bewältigen und die Qualität der Hilfeleistung aufrechtzuerhalten.

Statistiken und das Aufgabenspektrum der 117

Die schiere Menge der Anrufe unterstreicht die zentrale Bedeutung der Kantonspolizei Bern für die öffentliche Sicherheit. Laut Mediensprecher Gregory Zwygart gingen an dem Tag, an dem 20 Minuten Daniel Plüss begleitete, insgesamt 114 Notrufe für den Kanton Bern ein. Das Jahr 2025 wird insgesamt eine hohe Frequenz verzeichnen, wobei der Notruf über die Nummern 112 und 117 insgesamt 190'000 Mal kontaktiert wurde. Diese Zahlen verdeutlichen, wie intensiv die Leitstelle mit der Bevölkerung verbunden ist und wie wichtig eine professionelle Abwicklung ist.

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Die Zahl von 190.000 Anrufen im Jahr zeigt, dass die Notrufzentrale eine ständige Anwesenheit und hohe Verfügbarkeit gewährleisten muss. Jede Minute zählt, und jede Entscheidung kann Auswirkungen auf das weitere Geschehen haben. Die Arbeit von Daniel Plüss und seinen Kollegen ist daher von höchster Relevanz für die Sicherheit der Bevölkerung. Sie bilden die erste und oft einzige Schnittstelle zwischen dem Bürger in Not und den Hilfskräften, die am Einsatzort eintreffen. Ihre Expertise ist unverzichtbar für das funktionierende Rettungssystem.