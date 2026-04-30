Einsamkeit als gesellschaftliches Phänomen: Warum kollektivistische Kulturen stärker betroffen sind

Eine soziologische Analyse zeigt, dass Einsamkeit in kollektivistischen Kulturen oft stärker ausgeprägt ist als in individualistischen Gesellschaften. Die Soziologin Van de Velde erklärt die verschiedenen Formen der Einsamkeit und ihre gesellschaftlichen Ursachen.

Einsamkeit ist ein weitverbreitetes Phänomen, das in kollektivistischen Kulturen oft stärker ausgeprägt ist als in individualistischen Gesellschaften. Doch was genau bedeutet Einsamkeit und welche Auswirkungen hat sie?

Laut der Soziologin Van de Velde ist Einsamkeit nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern auch ein soziales Problem, das tief in gesellschaftlichen Strukturen verwurzelt ist. Sie unterscheidet zwischen verschiedenen Formen der Einsamkeit: soziale Einsamkeit, die durch mangelnde Gemeinschaft entsteht, emotionale Einsamkeit, die sich durch das Fehlen einer engen Bezugsperson äußert, körperliche Einsamkeit, die mit dem Mangel an physischer Nähe einhergeht, und politische Einsamkeit, die das Gefühl beschreibt, vom Staat im Stich gelassen zu werden.

Diese Formen entstehen aus einer Diskrepanz zwischen den tatsächlichen sozialen Beziehungen und den gesellschaftlichen Erwartungen. In kollektivistischen Kulturen, in denen familiäre Bindungen eine zentrale Rolle spielen, wird Einsamkeit oft als gravierender empfunden, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Paradoxerweise ist das Einsamkeitsniveau in solchen Kulturen häufig höher als in individualistischen Gesellschaften, wo Autonomie und persönliche Freiheit priorisiert werden. Die Soziologie betont, dass Einsamkeit kein privates Defizit ist, sondern ein Indikator für den Zustand des sozialen Zusammenhalts.

Gesellschaftliche Faktoren wie prekäre Arbeitsverhältnisse, Mobilitätszwang und Leistungsdruck tragen dazu bei, dass junge Erwachsene besonders stark von Einsamkeit betroffen sind. Digitale Medien spielen dabei eine ambivalente Rolle: Sie können zwar soziale Isolation verstärken, aber auch neue Möglichkeiten für Vernetzung und Gemeinschaft bieten. Insgesamt zeigt sich, dass Einsamkeit weniger ein individuelles Problem ist, sondern vielmehr ein gesellschaftliches Strukturproblem, das kollektive Lösungsansätze erfordert. In der Kolumne «Soziologischer Standpunkt» der Universität Luzern wird dieses Thema aus soziologischer Perspektive beleuchtet.

Die Studie von Van de Velde (2026) unterstreicht die Notwendigkeit, Einsamkeit als gesellschaftliches Phänomen zu verstehen und zu behandeln. Einsamkeit ist nicht nur gesundheitsschädlich, sondern auch ein Spiegelbild der sozialen Dynamiken in einer Gesellschaft. Sie erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Depressionen und sogar einen frühen Tod. Die psychologische Forschung konzentriert sich auf individuelle Risikofaktoren und Auswirkungen auf die Gesundheit, während die Soziologie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Vordergrund stellt.

Die Unterschiede in der Wahrnehmung von Einsamkeit zwischen kollektivistischen und individualistischen Kulturen zeigen, wie stark gesellschaftliche Normen und Erwartungen das subjektive Empfinden beeinflussen. In kollektivistischen Gesellschaften wird Einsamkeit oft mit dem Fehlen von familiären Bindungen in Verbindung gebracht, während in individualistischen Kulturen das Fehlen von Freundschaften stärker gewichtet wird. Diese kulturellen Unterschiede verdeutlichen, dass Einsamkeit kein universelles Phänomen ist, sondern von den spezifischen sozialen und kulturellen Kontexten abhängt.

Die Soziologin Van de Velde argumentiert, dass Einsamkeit als soziales Problem betrachtet werden muss, das durch gesellschaftliche Strukturen und Normen geprägt wird. Die Studie zeigt, dass junge Erwachsene besonders gefährdet sind, da sie mit prekären Lebensbedingungen und hohen Erwartungen konfrontiert sind. Digitale Medien können sowohl als Ursache als auch als Lösung für Einsamkeit dienen, je nachdem, wie sie genutzt werden. Insgesamt ist Einsamkeit ein komplexes Phänomen, das eine interdisziplinäre Betrachtung erfordert, um wirksame Lösungen zu entwickeln





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