Einreiseverbot für somalischen Schiedsrichter, Buschbrand gefährdet Schweizer Team und Sprengstoff bei Lehrerprotesten in Mexiko

Die Nachrichten vor der Fussball-WM 2025: Ein somalischer Schiedsrichter wird wegen angeblicher Terrorverbindungen die Einreise in die USA verweigert. In San Diego bedroht ein Buschbrand das Schweizer Teamhotel, während in Mexiko-Stadt bei Protesten Sprengsätze sichergestellt werden. Zudem erreicht Andy Robertson ein emotionaler Brief von der Witwe seines verstorbenen Freundes Diogo Jota.

Die Einreise des somalischen Schiedsrichters Omar Artan in die USA wurde aus Sicherheitsbedenken verweigert. Ein nicht namentlich genannter US-Regierungsvertreter teilte CNN mit, dass bei der Überprüfung am Flughafen Miami "Verbindungen zu mutmasslichen Mitgliedern terroristischer Organisationen" festgestellt wurden.

Artan war 2025 als Afrikas bester männlicher Schiedsrichter ausgezeichnet worden und sollte als einer von sieben afrikanischen Unparteiischen bei der Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada pfeifen. Er wäre der erste Somalier gewesen, der bei einer Weltmeisterschaft als Schiedsrichter im Einsatz ist. Das somalische Ministerium für Jugend und Sport kritisierte die Entscheidung und betonte, Artan sei die Einreise "ohne einen triftigen Grund" verweigert worden.

Die somalische Regierung habe Kontakt zu den US-Behörden und zur Fifa aufgenommen, bisher jedoch ohne Lösung. Somalia gehört zu den 39 Staaten, deren Staatsangehörige aufgrund der verschärften Einreisebestimmungen von US-Präsident Donald Trump zusätzlichen Überprüfungen unterzogen werden. Währenddessen gab es in der Nähe des Schweizer Teamhotels in San Diego einen Buschbrand, der die Vorbereitung der Schweizer Nationalmannschaft beeinträchtigte. Einige Wohngebiete mussten evakuiert werden, und das Team stand kurz davor, sein Hotel zu verlassen.

Der Schweizer Mediensprecher Sergio Affuso sprach von einer "50:50-Entscheidung" und lobte die gute Kommunikation mit den Behörden. Ein Evakuierungsplan war vorbereitet worden, um Spieler und Staff in Sicherheit zu bringen. Glücklicherweise drehte der Wind, sodass der Brand von den Einsatzkräften unter Kontrolle gebracht werden konnte. Insgesamt wurden etwa 26 Hektar Land zerstört.

Die WM-Vorbereitung der Schweizer wird nun also nicht weiter durch das Feuer gestört. Wenige Tage vor dem WM-Start in Mexiko-Stadt wurde bei Lehrerprotesten Sprengstoff sichergestellt. In einem Bus von anreisenden Demonstranten fanden die Behörden 59 Sprengsätze. Das Innenministerium warnte vor der Gefährdung der Bevölkerung durch den Einsatz von Sprengkörpern.

Radikale Mitglieder der Lehrergewerschaft CNTE demonstrieren seit Tagen für die Rücknahme einer umstrittenen Rentenreform, blockieren Hauptstrassen und haben ein Zeltlager im historischen Zentrum errichtet. Die WM wird am Donnerstag mit einem Konzert und dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika eröffnet.

Zudem erreichte den schottischen Nationalspieler Andy Robertson ein bewegender Brief von der Witwe seines vor einem Jahr verstorbenen Freundes Diogo Jota. Der Portugiese war bei einem Verkehrsunfall im Alter von 28 Jahren ums Leben gekommen. Robertson hatte sich mit Schottland für die WM qualifiziert und war dabei sehr emotional. In ihrem Brief im Rahmen der Fifa-Reihe "Briefe, die verbinden" schrieb Rute Cardoso: "Wenn du den Rasen betrittst, weiss ich, dass du nicht allein hinausgehst.

Diogo wird bei dir sein - in deinen Gedanken, in deinen Schritten, in deinem Herzen. Hüte diesen Traum, Andy. Lebe ihn für dich selbst und für ihn.





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