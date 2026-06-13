Einkaufswagen VIRAS ermöglicht Selbstständigen Einkauf für Menschen mit Seebeinträchtigungen. Kantonsübung Grande 26 simuliert Rheindamm-Hochwasser. Appenzeller Kantonalturnfest in Herisau

Der Einkaufswagen VIRAS ist ein Hilfsmittel für Menschen mit Seebeinträchtigungen, die selbständig einkaufen möchten. Die Kantonsübung Grande 26 ist eine Simulation eines Rheindamm-Hochwassers, bei der die Zivilschutzorganisationen die Dammüberwachung und die Einsatzführung üben. Das Appenzeller Kantonalturnfest findet alle sechs Jahre statt und Herisau ist Austragungsort des Grossanlasses. Wir begleiteten den Führungsausschuss-Chef Silvan Buff und begleiteten ihn bei den letzten Vorbereitungen für das grosse Fest.

Der Einkaufswagen VIRAS ermöglicht den selbstständigen Einkauf für Menschen mit Seebeinträchtigungen. Die Kantonsübung Grande 26 simuliert ein Rheindamm-Hochwasser , bei der die Zivilschutz organisationen Werdenberg, Sarganserland und Rheintal die Dammüberwachung und die Einsatzführung üben.

Das Appenzeller Kantonalturnfest findet alle sechs Jahre statt und Herisau ist Austragungsort des Grossanlasses. Wir begleiteten den Führungsausschuss-Chef Silvan Buff und begleiteten ihn bei den letzten Vorbereitungen für das grosse Fest





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zivilschutz Veranstaltungen Technik Einkaufswagen VIRAS Selbstständigen Einkauf Kantonsübung Grande 26 Rheindamm-Hochwasser Zivilschutzorganisationen Dammüberwachung Einsatzführung Appenzeller Kantonalturnfest Herisau Führungsausschuss-Chef Silvan Buff Preparationen Fest

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swissaid unterstützt Hunderttausende Menschen weltweitDas Schweizer Hilfswerk Swissaid hat im vergangenen Jahr knapp 300.000 Menschen in zehn Ländern durch Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit unterstützt und verzeichnete trotz globaler Krisen ein positives Betriebsergebnis.

Read more »

Swissaid hilft mit Entwicklungszusammenarbeit fast 300'000 MenschenSwissaid hat im vergangenen Jahr knapp 300'000 Menschen in zehn Ländern durch Projekte in Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe unterstützt. Trotz zahlreicher Krisen konnte das Schweizer Hilfswerk für das Jahr 2025 positive Zahlen ausweisen.

Read more »

Kaum Fortschritte bei der Inklusion von Menschen mit BehinderungDie Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz hat in den letzten drei Jahren kaum Fortschritte gemacht. Eine neue Studie zeigt: Vier von fünf Betroffenen fühlen sich in mindestens einem Lebensbereich stark ausgeschlossen.

Read more »

Kaum Fortschritte bei der Inklusion von Menschen mit BehinderungDie Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz hat in den letzten drei Jahren kaum Fortschritte gemacht. Eine neue Studie zeigt: Vier von fünf Betroffenen fühlen sich in mindestens einem Lebensbereich stark ausgeschlossen.

Read more »