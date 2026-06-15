Einigung zwischen USA und Iran: Börsen jubeln an

Die Einigung zwischen den USA und dem Iran für ein Rahmenabkommen hat an den asiatischen Börsen für Aufbruchstimmung gesorgt. Der japanische Leitindex stieg um bis knapp sechs Prozent. Die chinesischen Börsen stiegen um rund 1,5 bis 2,5 Prozent.

Der Einigung zwischen den USA und dem Iran für ein Rahmenabkommen ist das Aufatmen nach monatelangen Verhandlungen zur Beilegung des Krieges. Ende dieser Woche soll das Abkommen in Genf unterzeichnet werden.

Zwar fehlen noch wichtige Details, Investoren werten die jüngsten Ankündigungen aber schon mal als den lang ersehnten Durchbruch. Gleichzeitig warnen einige Experten vor verfrühtem Optimismus. Die Einigung sei nur ein Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess, der seine grössten Hürden noch vor sich hat. Die Ankündigung eines Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran hat an den asiatischen Börsen für Aufbruchstimmung gesorgt.

Der japanische Leitindex stieg um bis knapp sechs Prozent. Die chinesischen Börsen stiegen um rund 1,5 bis 2,5 Prozent. Die USA und der Iran haben sich auf ein Friedensabkommen geeinigt, wie US-Präsident Donald Trump, das iranische Aussenministerium, Irans Nationaler Sicherheitsrat und der Vermittlerstaat Pakistan in der Nacht zum Montag mitteilten. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung sei für Freitag geplant.

Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am Montag fast zwei Prozent höher bei 25.068,37 Zählern. Damit eroberte er erstmals seit zehn Tagen die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke zurück. Die USA und der Iran haben sich auf ein Friedensabkommen geeinigt, wie US-Präsident Donald Trump, das iranische Aussenministerium, Irans Nationaler Sicherheitsrat und der Vermittlerstaat Pakistan in der Nacht zum Montag mitteilten. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung sei für Freitag geplant.

Auch wenn wichtige Fragen offen bleiben, stellt das vorläufige Friedensabkommen bislang das glaubwürdigste Ergebnis wochenlanger Verhandlungen dar, sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst des Brokers CMC Markets. Vor allem machten Iran und die USA 'glaubhaft deutlich, dass sie an einer Aufhebung der gegenseitigen Blockade der Strasse von Hormus interessiert sind.

' Viele Experten warnten jedoch vor verbleibenden Risiken bei den Gesprächen zum iranischen Atomprogramm und zum Verhalten Israels gegenüber dem Libanon. Das Rahmenabkommen im Nahostkrieg zwischen den USA und dem Iran lässt Anleger aller Assetklassen am Montag aufatmen - auch am Devisenmarkt. So fällt der US-Dollar noch immer deutlich unter Vorkriegs-Stand. Die Experten machen dafür zwei mögliche Gründe aus: So seien einerseits die Implikationen des Deals noch nicht klar.

Zudem sei die Reaktion der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch unsicher. Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am Montag fast zwei Prozent höher bei 25.068,37 Zählern. Damit eroberte er erstmals seit zehn Tagen die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke zurück. Die USA und der Iran haben sich auf ein Friedensabkommen geeinigt, wie US-Präsident Donald Trump, das iranische Aussenministerium, Irans Nationaler Sicherheitsrat und der Vermittlerstaat Pakistan in der Nacht zum Montag mitteilten.

Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung sei für kommenden Freitag geplant.

'Dennoch verbleiben auf dem Weg einige Risiken', kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der Experte erwartet unter anderem noch 'lange und komplizierte' Gespräche zum iranischen Atomprogramm und zum Verhalten Israels gegenüber dem Libanon.

'Diese verbleibenden Risiken blenden die Börsianer heute aus. Auf dem Parkett geht es jetzt vor allem um die zeitnahe Öffnung der Strasse von Hormus.

' Am Montag treffen sich zudem im französischen Evian die G7-Staats- und Regierungschefs zu einem dreitägigen Gipfel





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