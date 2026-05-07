Einigung im Musikstreit: Hecht und Influencer finden Kompromiss bei Mon Amour

Die Schweizer Band Hecht konnte sich mit verschiedenen Künstlern und Influencern über die illegale Nutzung ihres Songs Mon Amour auf Mallorca einigen. Die Einnahmen werden gespendet.

Hecht , die bekannte Rockpopband aus Luzern, erlebt derzeit eine Phase des grossen Erfolgs. Kürzlich konnten sie den prestigeträchtigen Prix Walo in der Kategorie Pop/Rock-Band entgegennehmen, was ihren Stellenwert in der Schweizer Musiklandschaft unterstreicht.

Doch während die Fans ihre Musik feiern, gab es hinter den Kulissen eine rechtliche und moralische Auseinandersetzung, die bis auf die legendäre Playa de Palma auf Mallorca reichte. Im Zentrum des Streits steht der Song 'Mon Amour', dessen eingängige Melodie und emotionale Zeilen wie 'Solang ich noch Luft in meiner Lunge hab, brennt mein Herz für dich lichterloh' die Massen begeistern.

In der Party-Hochburg Mallorca wurde das Lied jedoch in einer Form verbreitet, die von der Band Hecht ursprünglich nicht vorgesehen oder zumindest nicht in jedem Fall genehmigt war. Es entstanden zwei verschiedene deutsche Coverversionen, die in den Bars und Clubs des Ballermanns omnipräsent waren und so für eine unerwartete internationale Reichweite sorgten, jedoch auch für Konflikte bezüglich der Urheberrechte.

Die Problematik lag darin, dass eine Version des Songs von dem Musiker Tobee aufgenommen wurde, dem die Band explizit die Freigabe erteilt hatte. Tobee, bekannt für Hits wie '117' oder 'Saufi Saufi', passte den Song an das Party-Publikum an, was von Hecht akzeptiert wurde. Parallel dazu veröffentlichte jedoch ein Trio, bestehend aus Marc Eggers sowie den Influencern Paul Frege und Aditotoro, eine eigene deutsche Interpretation. Im Gegensatz zu Tobee hatte diese Gruppe keinerlei Erlaubnis von den Urhebern eingeholt.

Die Band Hecht betonte, dass die Übersetzung eines Mundart-Liedes in die deutsche Sprache eine wesentliche Bearbeitung des Originalwerks darstellt. Solche Änderungen bedürfen zwingend der Zustimmung der Schöpfer, da sie in den Kern der künstlerischen Arbeit eingreifen. Für die Luzerner Musiker war die eigenmächtige Veröffentlichung ein Verstoss gegen ihre persönlichen und beruflichen Werte. Dies führte dazu, dass die Band die Influencer aufforderte, ihre Version umgehend von sämtlichen digitalen Plattformen zu löschen, um den Schutz ihres geistigen Eigentums zu gewährleisten.

In einem offenen Dialog zwischen der Band und den Beteiligten konnte schliesslich eine Lösung gefunden werden, die für beide Seiten akzeptabel ist. Das Trio um Marc Eggers, Paul Frege und Aditotoro zeigte sich einsichtig und entschuldigte sich öffentlich für das Vorgehen. Sie gaben an, dass sie sich ursprünglich falsch informiert und schlecht beraten gefühlt hätten, was sie jedoch nicht als Entschuldigung für den Fehler anführten.

Hecht reagierte grosszügig und schlug einen Deal vor: Der Song darf online bleiben, allerdings unter der strikten Bedingung, dass sämtliche daraus resultierenden Einnahmen an eine wohltätige Organisation gespendet werden. Damit wird der kommerzielle Profit aus der ungenehmigten Nutzung neutralisiert und in einen gesellschaftlichen Nutzen umgewandelt. Tobee, der mit seiner offiziell genehmigten Version ebenfalls im Spiel ist, kommentierte die Situation gelassen. Er sieht die verschiedenen Versionen nicht als Konkurrenz, sondern als unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Zielgruppen.

Während seine Version perfekt in die ausgelassene Stimmung des Ballermanns passt, seien die Versionen der Influencer eher für die Welt der sozialen Medien konzipiert. Letztlich überlasse er es den Fans, zu entscheiden, welche Interpretation von 'Mon Amour' sie bevorzugen





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