Der österreichische Militäranalyst Franz-Stefan Gady hat analysiert, was passieren würde, wenn Russland Österreich militärisch angreifen würde. Sein Fazit: Österreich müsste sich unter den Schutz der Nato stellen und könnte ohne Hilfe nicht mehr funktionieren.

Russische Panzer tauchen in den Szenarien Gadys nicht auf.

«Es geht vielmehr darum, die Drehscheibe Österreich lahmzulegen», sagt Gady. Gadtys Fazit: Österreich müsste sich unter den Schutz der Nato stellen und wäre ohne Hilfe nicht mehr funktionsfähig. Das Werk heisst «Überfall» und erscheint Ende März. Unabhängig von unserer Neutralitätspolitik werden wir Ziel von russischen Angriffen werden, weil wir geografisch zu wichtig sind für Russland und auch zu wichtig für die Nato.

Um Österreichs Armee und Infrastruktur lahmzulegen, bräuchte es nicht viel.

«Um die Nato-Logistik über Österreich zu unterbinden, würden mehrere Hundert Drohnen genügen, einige Hundert Raketen und eine kleine Gruppe von russischen Saboteuren. » Wir als Staat Österreich wissen nicht, wie wir diese Ressourcen effektiv in ein Konzept integrieren können. Ein Problem ist die Neutralität. Österreich ist Mitglied der EU und hat eine Beistandspflicht kennen, wie die Nato.

Während es gibt eine Ausnahme für Neutrale, die keine militärische Unterstützung leisten müssen, ist es militärisch im Ernstfall unmöglich, einen Kleinstaat selbst zu verteidigen. Einige Staaten wie Östliche Partnerschaft oder die Schweiz benötigen Daten und Informationen der Nato, um Raketenangriffe überhaupt rechtzeitig abwehren zu können. Die Neutralität war in der Geschichte Europas im Grossen und Ganzen nutzlos





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