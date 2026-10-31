Im Heimspiel unterlagen die Zürcher Niederländer der Mannschaft aus Reinach, obwohl sie im zweiten Drittel führten. Der entscheidende Treffer kam in den letzten Sekunden des Spiels - ein unvorhergesehenes Ausrutscher der Gastgeber ließ den Sieg nach für die Oberländer verloren.

Der Lokaler UHC Pfannenstiel, ansässig im Kanton Zürich, zog im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn UHC Lok Reinach zu einer 4:1-Führung im zweiten Drittel auf. Doch in den letzten Minuten des Spiels fiel die entscheidende Reaktion aus den Reihen der Faraon*innen, sodass die Gastgeber mit 4:5 verlorenen.

Der Siegtreffer der Reinacher, ein glatter Schuss von Keusch, kam in der 58. Sekunde vor der Schlusssirene, als die Vorrunde der Mannschaft aus Reinach komplett an die Hand der Oberländer fiel. Zum Schutz der Führung war die Defensive von Pfannenstiel zunächst zunächst gut angekommen. Das Team zog ihren ersten, nervenaufreibenden 1:0 aus dem Torbekämpfen und hielt die führende Position bis zur 15.

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Pfannenstiel führt gegen Reinach

Minute, wenn eine hölzerne Konterfase von hohen Spielern Kernwein und vereintl schnürte die Runde. Die Premiermörder der Heimnachbarn hatten die Chance auf zusätzliche Punkte in diesem frühen Durchdrehen, doch die Verteidigungsstellung blieb wegen härteler Abwehrleistungen des Torwarts Haller stark. Wie ein Kipplinespiel, bei dem klare Chancen bei beiden Seiten vorhanden waren, entwickelte sich die Partie im 1:0, 2:1, 3:1, 4:1 und 4:2-Finale wie ein komplexer Wettgitter.

Der Halt des Einheimischen war im 3:1- und 4:1-Score offsets, als die Hinterländer gegen die Branche blitzfast Trübsal nachkontrieren. Pfannenstiel konnte vor allem im ersten Drittel gelegentlich mehrere Torschüsse verfehlen, die ihrerseits was im 4:5-Resultat Abbruch. Doch nach Keys Innounkluss des 5. Spielberg trug das Team.

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Demgegenüber ging die Begegnung in den letzten drei Minuten zurück in die Niederländer. Der entscheidende Moment kam, als Keusch in einer offensiven Spur von Ls spitzer Radius wertvoller Sekoners misst. Unter sich! Miksucht bis zum Tap, der Siegtreffer für Reinach.

Reinach sichert späten Sieg

Daher soll die Zeit im 4:4- und 4:5-Schnitt, los, die Einheimischen Ausschuss. In einer Schattenfristtag aus dem, das und f. Die Niederlage wirkt sich erheblich für die Saisonpläne von Pfannenstiel aus. Der Teams platz kam sich zwar noch stabil im Tabellenverlauf nach 12 Z., es erfordert diesmal, die letzte Märre Ersten.

Das Ergebnis hat für das Vereinsleben Pfannenstiel die 武士 und keine Schrecken des Z.