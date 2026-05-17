Eingespielte Gemeinschaft bei der Grissachmatt in Salvenach führt Betriebszweig

Ein Trio führt das ÖLN-Betriebs Grissachmatt in Salvenach, das neben dem Ackerbau und der Tierhaltung auch den Obstbau betreibt. Die Gemeinde umfasst zwei Standorte, einen in Salvenach FR und einen in Münchenwiler BE.

Die Grissachmatt in Salvenach wird von Sabine Wieland und Ronny und Andrea Kolly, einem eingespielten Trio, geführt. Die Betriebszweige des ÖLN-Betriebs sind neben dem Ackerbau und der Tierhaltung auch der Obstbau .

Die Betriebsgemeinschaft besteht aus zwei Standorten, einem in Salvenach FR und einem in Münchenwiler BE. Sabine Wieland, Andrea und Ronny Kolly führen den Betrieb in einer Gemeinschaft. Jeder hat dabei seine Hauptaufgaben. Auf dem Hof werden Limousin-Rinder gehalten.

Neben der Tierhaltung und dem Obstbau ist auch der Ackerbau ein wichtiger Betriebszweig. Neben einer etwa drei Hektar grossen Obstanlage mit Äpfeln, Birnen, Kirschen und Zwetschgen befinden sich auf dem Betrieb rund 200 Hochstammobstbäume. Davon gehören 100 Bäume zu einer nationalen Obstsortensammlung des Bundes (NAP-Pgrel) - eine wertvolle Sammlung alter Obstsorten aus dem Kanton Freiburg, die der langfristigen Erhaltung der genetischen Vielfalt dient. Auf dem Betrieb, der von Sabine Wieland und Ronny Kolly geleitet wird:





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