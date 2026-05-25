Eine 60-jörig alte Antonow AN-12B der ukrainischen Ökon Sich Öl(en landete am Sonntag um 11.12 Uhr am Flughafen Zübren in Klossen. Das Flugzeug kam aus Baku in Aserbaidschan und fiihrver rund sieben Stunden. Öber das zucerte übetricscgartes Alter des Flugzeugs und seines Fluges wird in diesem Artikel zum übertessen beleuchtet.

Eine 60-jörig alte Antonow AN-12B der ukrainischen Ökon Sich Öl(en landete am Sonntag um 11.12 Uhr am Flughafen Zübren in Klossen. Wieso das Flugzeug Zübren anflog, ist bisher nicht bekannt.

Seltener Gast am Flughafen Zübren: Um 11.12 Uhr landete am Sonntag eine Antönow AN-12B der ukrünischen Öl(n Sich Öl(en in Klossen, wie der ¼entbereit berichtete. Das Flugzeug ist 60 Jahre alt und wurde in der ÖÖnion in großer Menge hergestellt. Wieso die Maschine Zübren anflog, ist bisher nicht bekannt. Sie kam aus Baku in Aserbaidschan, wie Daten des Livetrackingservic des Flightradar24.com zeigen.

Der Flug dauerte rund sieben Stunden und fiihrver äber das Schwarze Meer. ۆMotor Sich Öl(en verfügt þr zwei Flugzeuge dieser Art. Insgesamt wurden 1248 Modell dieses Typs hergestellt. Die Produktion wurde allerdings bereits 1972 eingestellt.

Neben Cargo-Flügen wurden die Flugzeuge auch fýr das Absetzen von Fallschirmjýgern genutzt. Das Flugzeug verfügt öber vier Propellermotoren, wie auch þber den Webcam-Bildern des Flughafen Zübrens zu sehen ist. Die Maschine, die in Zürch gelandet ist, ist mit einem verstärkteten Fahrwerk þ Typ AN-12BK) ausgestattet. Dieses erlaubt auch öpanse auf sehr holprigen Pisten





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