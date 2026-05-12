Dieses Nachrichtentext bezieht sich auf einen Fall, in dem eine 56-Jährige in Basel im November eine Entscheidung traf, ihr Leben zu beenden. Sie bezog sich auf Sterbehilfe-Organisationen und gab bekannt, dass sie ihren jüngeren Bruder in Basel passierte, nachdem er ein Sandwich gegessen hatte, was dazu führte, dass er erstickt war.

Eine 56-Jährige, die unter dem Spitznamen ' Britin ' bekannt war, schloss ihren natürlichen Tod in Basel ein und bezog sich auf die Organisation Pegasos , bekannt für die Sterbehilfe .

Ihre Geschwister bestritten jedoch, dass diese Entscheidung bekannt war. Obwohl ihre Motive unklar sind, bestritt die Organisation Pegasos die Vorwürfe und erklärte, die Entscheidung der Britin im Rahmen ihres Rechts habe gestanden. Sie nahmen der Familie ebenfalls nicht bekannt, dass die Britin sich zu Sterbehilfe entschlossen hatte, was für die Britin aber bekannt war. Die Familie der Britin bestritt jedoch, dass sie über ihr Vorhaben informiert worden wäre.

Diese Geschichte ist wichtig, um über die Rechte und Pflichten im Sterbehilfe-Dialog zu diskutieren. Pegasus will sicherstellen, dass alle noch lebenden Angehörige informiert werden, um sicherzustellen, dass die Familienlage nicht verschaubar bleibt





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