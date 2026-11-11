Eindringling greift Norwegen Königssitz an, behauptet romantische Verbindung

Ein Mann stürmt am 6. November in das Haus von Marius Borg Høiby und greift ihn an, während er behauptet, mit Kronprinzessin Ingrid Alexandra zu verknüpft zu sein. Polizei reagiert und Strafverfahren beginnt.

Am 6. November dieses Jahres stürmte ein Mann in das Haus von 29-jährigem Marius Borg Høiby auf dem norwegischen Königssitz Skaugum, rief er laut, und griff ihn körperlich an. Der Eindringling behauptet, mit Kronprinzessin Ingrid Alexandra sei romantisch verbunden, ein Anspruch, der bislang keinen unabhängigen Beweis hat.

Eindringling & Verhalten vor Ort

Gemäß Berichten des norwegischen Magazins Se og Hør hatte der Mann bereits bei der Begegnung mit Marius von einer angeblichen Beziehung zur Prinzessin gesprochen. In mehreren Textnachrichten gab er an, der Freund von Ingrid Alexandra zu sein. Die Reichweite dieser Texte war jedoch unklar, und die Behauptung blieb bislang unbestätigt.

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Berichte der Zeitung VG deuten darauf hin, dass der Mann aus Nordnorwegen nach Oslo reiste, um die Prinzessin zu besuchen. Er trug einen Koffer sowie mehrere Briefe mit sich, deren Empfänger nicht bekannt sind.

Polizeiliche Intervention & Sicherheitslage

Der Mann verlangte kurz vor Mitternacht gewaltsam Zutritt zum Haus von Marius. Der 29-Jährige konnte den Eindringling jedoch entfernen und rief sofort die Polizei. Sicherheitskräfte des Polizeisicherheitsdienstes PST erreichten die Szene innerhalb von rund zwei Minuten und stoppte den Mann.

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Besonders beunruhigend ist die Nähe des Vorfalls zur Residenz des Königs Haakons und der Königin Mette-Marit, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls auf dem Anwesen aufhielten.

Vergangenheit des Eindringlings & Ermittlungen

Die Ermittler kennen den Mann bereits aus anderen Fällen. Er hat seit 2020 sechsmal wegen Gewaltdelikten verurteilt worden, das jüngste Urteil stammt aus dem Jahr 2025. In früheren Gerichtsakten gibt es Hinweise auf psychiatrische Behandlung und auf eine Therapie bei psychotischer Erkrankung. Ein früheres Verfahren wegen Drohungen gegen eine Frau wurde von dem Mann als Psychose begründet.

Die Polizei begann erst am 8. November ein Strafverfahren. Ein Polizeijurist erklärte gegenüber VG, dass die zur Entscheidung führenden Informationen die wiederholte Gewalt des Mannes seien. Er betonte, dass diese Daten notwendig seien, um weitere drohende Gewalt zu verhindern, kritisierte aber auch die Wahrnehmung eines unangemessenen Eingriffs in den Alltag.

Folgen für die Opfer & nächste Schritte

Nach dem Vorfall wurden die Sicherheitsmaßnahmen rund um Marius verstärkt. Ob Kronprinzessin Ingrid Alexandra ebenfalls zusätzlichen Schutz erhält, bleibt derzeit unklar. Die Polizei wird weiterhin Untersuchungen durchführen und die Ermittlungen auf weitere potenzielle Gefahrenlage ausrichten.

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Der Vorfall hat die Öffentlichkeit erneut an die Bedeutung von Sicherheitsvorkehrungen für öffentliche Figuren erinnert und verdeutlicht, dass die deutsche Presse in solchen Situationen zuvor gesichert sein muss, bevor sie öffentliche Spekulationen anheizt.