Einbrüche in Autogaragen: Drei mutmaßliche Täter festgenommen, weitere Person flüchtete

Ein Trio anmutlicher Einbrecher wurde in Liestal BL am frühen Morgen eines Sonntags bei einem Autogasan logga betritt, wobei eine weitere Person flüchtete. Die Polizei Basel-Landschaft konnte sie jedoch nach kurzer Verfolgung in eine Garage sich überholen und festnehmen. Gegen alle drei Beschuldigten wurde ermittelt und das gerichtliche Verfahren eröffnet.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 17. / 18. Mai 2026, wurde in eine Autogarage an der Lausenerstrasse in Liestal BL eingebrochen. Kurz vor 04.00 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale die Meldung, dass soeben in eine Autogarage an der Lausenerstrasse eingebrochen wurde.

Nach einer kurzen Verfolgung konnten Mitarbeitende der Polizei Basel-Landschaft drei mutmassliche Einbrecher anhalten und festnehmen. Eine weitere Person konnte flüchten. Bei den drei beschuldigten Personen handelt es sich um zwei Algerier im Alter von 29 und 26 Jahren sowie um einen 49-jährigen Franzosen. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat gegen alle Beschuldigten ein entsprechendes Verfahren eröffnet und wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragen.

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