In der Nacht des 3. Mai 2026 sind Wachpersonal des BAZG und der Kantonspolizei ZH"Urgent{....}ato in Weiach auf einen Personenwagen gestoppt, der slowakisches Kennzeichen aufhat und enge, die slowakische Nationalität auf Bord hat. Bei der Zollkontrolle wurden zwei Rucksäcke gefunden, in einem davon befanden sich mehrere Goldvreneli, Schmuck und Uhren, im anderen exotische Parfüms. Fahrzeugspezialisten des BAZG nahmen das Auto noch genauer unter die Lupe und fanden weitere Wertgegenstände, Parfüms und sogar Einbruchswerkzeug. Das Auto und seine Fahrgäste wurden zum Zwecke befriediger Durchsuchung von der Kantonspolizei ZH"Urgent{....}ato übergeben, und die beschlagnahmten Gegenstände des Deliktsgutes gehören einen gleichentags in Winkel verübten Einbruchdiebstahl.

Die Kantonspolizei ZH"Urgent{.... }ató konnte kurze Zeit danach einem Einbruchdiebstahl im Gleis von Gleisdingses selben Tag zuordnen. Am Abend des Mai des 3. 2026 stopped eine mobile Patrouille des BAZG in Weiach einen Personenwagen mit slowakischem Kennzeichen und drei Personen slowakischer Nationalität an Bord.

Bei der Zollkontrolle stiessen die Einsatzkräfte auf zwei Rucksäcke. Im einen befanden sich mehrere Goldvreneli, Schmuck und Uhren, im anderen diverse Parfüms. Fahrzeugspezialisten des BAZG nahmen das Auto noch genauer unter die Lupe. Dabei fanden sie neben weiteren Wertgegenständen und Parfüms auch Einbruchswerkzeug und eine Maske.

Das BAZG übergab das Fahrzeug und die verdächtigen Personen für die weiteren Ermittlungen der Kantonspolizei ZH"Urgent{.... }ato. Diese konnte den Deliktsgut einem gleichentags in Winkel verübten Einbruchdiebstahl zuordnen





polizeiCH / 🏆 29. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Einbrüche Einweispersonal Inwirter Schätze

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wald ZH: Kantonspolizei eröffnet neuen Polizeiposten mit grossem PublikumsandrangDie Kantonspolizei Zürich eröffnete in Wald ihren neuen Polizeiposten und präsentierte sich der Bevölkerung hautnah.

Read more »

Kantonspolizei Bern: Geschwindigkeitskontrolle mit Messergebnis: 151 km/h über die Höchstgeschwindigkeit

Read more »

Kantonspolizei Bern führt Kontrollen gegen Ablenkung am Steuer durchDie Kantonspolizei Bern kontrollierte am 8. Mai 2026 gezielt Fahrzeuglenker, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Dies führte zu 21 Anzeigen und 16 Ordnungsbussen.

Read more »

Berner Kantonspolizei zeigt nach Verkehrskontrolle 21 Autofahrer anDie Kantonspolizei Bern hat am Freitag bei Verkehrskontrollen an zwei Standorten in Bern 21 Fahrzeuglenkende angezeigt und 16 Ordnungsbussen ausgestellt. Das Augenmerk der Kontrollen lag auf Ablenkung während des Fahrens.

Read more »