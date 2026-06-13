Einbruch in Waffengeschäft in Ried: Fünf Personen in Zürich verhaftet

Die Kantonspolizei Schwyz und die Kantonspolizei Zürich arbeiten zusammen, um die Täter zu identifizieren und zu verfolgen. Die genaue Anzahl der entwendeten Waffen und der entstandene Sachschaden sind noch unbestimmt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere Täter kurz vor 3 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Waffengeschäft in Ried. Aus dem Verkaufsgeschäft entwendeten die Einbrecher mehrere Waffen und Waffenzubehör, bevor ihnen die Flucht in unbekannte Richtung gelang.

Die Kantonspolizei Schwyz hat sofort umfangreiche Fahndungsmassnahmen eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen. Noch im Verlauf des Morgens konnten in Zürich fünf Personen durch die Kantonspolizei Zürich verhaftet werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um fünf aus Frankreich stammende Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren. Diese werden verdächtigt, am Einbruch in das Waffengeschäft beteiligt gewesen zu sein.

Die genaue Anzahl der entwendeten Waffen sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch unbestimmt und Teil der von der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz geleiteten Ermittlungen. Die Kantonspolizei Zürich und die Kantonspolizei Schwyz arbeiten eng zusammen, um die Täter zu identifizieren und zu verfolgen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung, um weitere Hinweise zu den Tätern zu erhalten. Die Polizei ist bestrebt, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Ermittlungen sind noch im Gange und die Polizei wird weiterhin umfangreiche Fahndungsmassnahmen einleiten, um die Täter zu finden





polizeiCH / 🏆 29. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Einbruch In Waffengeschäft Fünf Personen In Zürich Verhaftet Kantonspolizei Schwyz Kantonspolizei Zürich Täter Identifiziert

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Betrug in Kloten: Zwei Männer nach Wucher-Reinigung verhaftetDie Kantonspolizei Zürich hat zwei Männer festgenommen, die einem 84-Jährigen über 10'000 Franken für eine Vorplatzreinigung abverlangten.

Read more »

Bern, Zürich und Basel: So hoch ist die Beteiligung vor der SVP-AbstimmungBern, Basel und Zürich melden ungewöhnlich viele eingegangene Couverts. Für die Gegner der Initiative ist das ein Mobilisierungssignal vor dem Urnengang.

Read more »

Cristina lebt in Zürich – beim Heimatbesuch kam die EnttäuschungCristina (25) kehrte nach 1,5 Jahren in ihre Heimat zurück und fühlte sich von Freunden ignoriert.

Read more »

Windkraftgegner Vogt führt Volksbegehren gegen Windparks und StromversorgungssicherheitEin Verein um den bekannten Windkraft-Gegner Elias Vogt führt zwei Volksbegehren, um die Zerstörung unserer Wälder durch Windturbinen und den Schutz der direkten Demokratie bei Windparks, ein. Die Landesregierung sieht die Initiativen als Gefahr für die Stromversorgung im Winter. Die Waldschutz-Initiative richtet sich gegen das Bauen von Windparks in oder bei Wäldern und verlangt die Abbruch von Anlagen mit weniger als 150 Metern Abstand zu Wäldern und Waldweiden nach dem 1. Mai 2024. Die Gemeindeschutz-Initiative fordert, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner von Gemeinden sowie Nachbargemeinden, die vom Bau von Windturbinen betroffen sind, über ein solches Projekt abstimmen können. Die Windenergie sei ein Pfeiler für die Versorgungssicherheit der Schweiz im Winter, hiess es im Communiqué des Bundesrats vom Freitag. Die Schutzinteressen des Waldes seien bereits im geltenden Recht ausreichend berücksichtigt. Auch die geforderte Mitsprache der Bevölkerung sei schon heute gewahrt.

Read more »