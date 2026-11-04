Einbruch in Sicht?: Nationale Kampagne beginnt im Oktober 2026

Die Schweizerische Kriminalprävention startet die nationale Einbruchschutzkampagne am 26. Oktober 2026. Ziel ist die Sensibilisierung der Bevölkerung gegen Einbruchdiebstähle bis Ende Februar 2027.

Die Schweizerische Kriminalprävention SKP startet gemeinsam mit den kantonalen und städtischen Polizeikorps am 26. Oktober 2026 die neue nationale Einbruchschutz kampagne Einbruch in Sicht?. Diese Laufzeit erstreckt sich bis zum 28. Februar 2027 und umfasst explizit auch den Ort Schlieren ZH. Die Kampagne zielt darauf ab, die Bevölkerung über wirksame Schutzmassnahmen gegen Einbruchdiebstähle zu informieren und das Sicherheitsgefühl in allen Sprachregionen zu stärken. Die zentrale Botschaft lautet dabei unverändert Bei Verdacht Tel. 117, ergänzt um den Aufruf zu gemeinsamen Aktionen gegen Kriminalität.

Langfristige Prävention und Schutzstrategie

Die Schweizerische Kriminalprävention SKP koordiniert die Massnahmen, um Synergien auf nationaler Ebene zu nutzen und die Botschaften abzustimmen. Die Kantonspolizei Zürich hatte das Konzept dieser Strategie entwickelt und in der Vorgängerkampagne erfolgreich erprobt. Einbruchdiebstähle verursachen nicht nur erhebliche materielle Schäden, sondern beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Betroffenen nachhaltig. Durch die Fokussierung auf Prävention, Aufmerksamkeit und gemeinsames Handeln soll die Bevölkerung ermutigt werden, einfache Schutzmassnahmen im Alltag umzusetzen und verdächtige Situationen frühzeitig zu melden.

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Mehrsprachige Kommunikation und digitale Reichweite

Erstmals wird diese Kampagne gesamtschweizerisch in Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch umgesetzt. Die Schweizerische Kriminalprävention SKP setzt auf eine Mischung aus digitalen und klassischen Kommunikationsmitteln, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Die Verbreitung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den kantonalen und städtischen Polizeikorps, Gemeinden, Verbänden sowie dem Verein Sicheres Wohnen Schweiz. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren unterstützen die Verbreitung der Informationen, um die Reichweite der präventiven Botschaften zu maximieren.

Gemeinschaftsaufgabe Einbruchverhinderung

Die Kampagne betont, dass Einbruchschutz eine gemeinsame Aufgabe aller Gesellschaftsmitglieder ist. Nachbarschaftliches Hinschauen und die Bereitschaft, verdächtige Beobachtungen zu dokumentieren, sind entscheidende Faktoren zur Verhinderung von Straftaten. Die Policeinotrufnummer 117 steht als zentrale Anlaufstelle zur Verfügung, um Meldungen schnell und effizient weiterzuleiten. Durch das frühzeitige Melden können Ermittlungen eingeleitet und potenzielle Täter identifiziert werden, was die Aufklärungsquote erhöht und Abschreckungswirkung entfaltet.

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Historischer Kontext und erfolgreiche Vorbilder

Einbruch in Sicht? baut direkt auf den Erfahrungen der erfolgreichen Kampagne Gemeinsam gegen Einbruch auf. Diese wurde ursprünglich durch die Kantonspolizei Zürich initiiert und über mehrere Jahre hinweg mit nachweisbarem Erfolg umgesetzt. Die Wiederholung des Konzepts während der einbruchsintensiven Wintermonate nutzt die gewonnene Expertise, um die Wirkung zu verstärken. Die Kontinuität der Botschaften schafft Vertrauen und familiarity, sodass die Warnsignale und Handlungsempfehlungen der Bevölkerung sofort zugeordnet und befolgt werden können.

Konkrete Massnahmen für Bürgerinnen und Bürger

Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, ihre Wohnsitze kritisch zu prüfen und einfache Schutzvorkehrungen zu treffen. Dazu gehören das Sichern von Fenstern und Türen sowie das Installieren von Zeitschaltuhren für Lampen. Die regelmäßige Beobachtung der eigenen Umgebung und das Wissen um den Notruf 117 bilden das Fundament der persönlichen Sicherheit. Durch die koordinierte Aktion aller Beteiligten entsteht ein Netz aus Wachsamkeit, das potenzielle Täter abschrecken soll. Die Dauer bis zum 28. Februar 2027 bietet ausreichend Zeit, um diese Verhaltensweisen nachhaltig zu etablieren.