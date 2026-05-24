Einbruch in Schönheitssalon und Flucht eines 16jährigen Tatverdächtigen in Algerien

Nachdem die Verfolgung eines Fahrzeuges aus Naefels am Wiesland endete, konnte die Verhaftung eines 16jährigen Algerierettunnehmers durchgeführt werden, der gemeinsam mit seiner Bande in einen Schönheitssalon einbrachen und Gegenstände erbeuteten, ohne den genauen Schaden bekannt zu sein. Die Ermittlungen werden|vorauf genommen von der Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus und der Kantonspolizei Glarus.

Nach der Meldung aus der Bevölkerung, dass ein Schönheitssalon ingebrochen wurde und die Täter mit einem Fahrzeug flohen, konnte die Kantonspolizei Glarus einen entsprechenden Wagen in Naefels feststellen und die Verfolgung aufnehmen.

Kurz nach der Festn... Ein Verstoß gegen die Ordnung in Form von Raub und Diebstahl wurde festgenommen. Aus Algerien stammender Jugendliche wurde in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus festgenommen, nachdem mehrere Personen flohen. Einzelheiten zum Schaden und deliktgesteuerten Gut sind derzeit nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden von Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus und Kantonspolizei Glarus weiterverfolgt





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