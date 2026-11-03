Einbruch in Liechtenstein: Polizei rät zu baulichem Schutz und Wachsamkeit

Die Landespolizei Liechtenstein warnt vor Einbrüchen und empfiehlt bauliche Maßnahmen sowie aufmerksamkeitsförderndes Verhalten zum Schutz von Einfamilienhäusern.

Unbekannte Täter haben in Liechtenstein zwischen 08:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Angreifer eine Türe mit einem unbekannten Gegenstand einschlugen, um Zugang zu den Räumlichkeiten zu erlangen. Nach dem Diebstahl verließen die Unbekannten das Haus wieder über denselben Eingangsweg.

Kritische Schwachstellen bei Türe und Fenstern

Die Landespolizei Liechtenstein und Schweizer Polizeistellen weisen darauf hin, dass Türen mit Glasflächen und ungesicherte Fenster häufige Einstiegspunkte sind. Auch schlecht geschützte Nebeneingänge stellen ein erhebliches Risiko dar. Einbrüche finden nicht nur nachts, sondern auch tagsüber statt. Die Polizeibehörden empfehlen daher eine Kombination aus baulichem Schutz, aufmerksamem Verhalten und guter Nachbarschaft.

Also read Vanguard ernennt neuen Country Head Schweiz und Liechtenstein

Wird die Scheibe einer Türe eingeschlagen, kann dies den Zugang zum Schloss erleichtern. Entscheidend für die Sicherheit sind die gesamte Konstruktion, die Beschläge und die Art der Verglasung. Experten raten dazu, ältere Eingangstüren, Terrassentüren und Nebeneingänge fachlich beurteilen zu lassen. Einbruchhemmende Verglasungen, geeignete Schließsysteme und stabile Türbeschläge erhöhen den Widerstand gegen gewaltsames Eindringen.

Verhalten im Alltag und bei Abwesenheit

Ein gekipptes Fenster bietet keinen wirksamen Einbruchschutz. Auch unverschlossene Nebentüren oder leicht zugängliche Kellerfenster können den Einstieg erleichtern. Besitzer sollten sämtliche Fenster und Türen konsequent schließen, sobald sie das Haus verlassen. Zusätzlich sind Garagenzugänge, Lichtschächte, Balkon- und Terrassentüren zu kontrollieren. Eine kurze Abwesenheit schreckt Einbrecher oft nicht ab.

Advertisement

Dunkle Wohnungen und Häuser können in der Dämmerung den Eindruck erwecken, unbewohnt zu sein. Gezielte Beleuchtung ist eine sinnvolle Ergänzung zum mechanischen Schutz. Zeitschaltuhren für die Innenbeleuchtung und Bewegungsmelder im Außenbereich können helfen. Dauerhaft beleuchtete Räume allein bieten jedoch keinen verlässlichen Schutz. Licht ersetzt nicht gut gesicherte Fenster und Türen.

Schlüsselverlust und soziale Medien als Risiko

Das Verstecken von Schlüsseln unter Fußmatten oder in Blumentöpfen ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ersatzschlüssel sollten bei vertrauenswürdigen Personen hinterlegt werden. Wichtig ist, dass Schlüssel nicht durch den Briefkastenschlitz oder geöffnete Fenster erreichbar sind. Öffentliche Beiträge in sozialen Netzwerken können verraten, dass ein Haus leer steht. Ferienfotos sollten daher erst nach der Rückkehr veröffentlicht werden.

Bei längerer Abwesenheit ist es ratsam, jemanden zu bitten, den Briefkasten zu leeren und nach dem Rechten zu sehen. Sichtbare Hinweise darauf, dass niemand zu Hause ist, sollten vermieden werden. Die Landespolizei Liechtenstein ruft mit ihrer Präventionskampagne "Bei Verdacht - Anruf!" dazu auf, verdächtige Feststellungen zeitnah zu melden. Bei akuten Einbruchsverdacht ist die Notrufnummer 117 zu wählen.

Ermittlungen und technische Präventionslösungen

Unbekannte Personen, die sich auffällig für Hauseingänge interessieren, können Anlass für eine polizeiliche Abklärung sein. Bei der Rückkehr sollte ein betretenes Haus mit Einbruchspuren möglichst vermieden werden. Beschädigte Türen, Fenster und zurückgelassene Gegenstände dürfen nicht unnötig angefasst werden, um Spuren für die Ermittlungen zu schützen. Verfolgungsversuche von Tätern sind zu unterlassen.

Advertisement

Wirksamer Einbruchschutz besteht aus mehreren abgestimmten Maßnahmen. Mechanisch gesicherte Zugänge, umsichtiges Verhalten und aufmerksame Nachbarn ergänzen sich gegenseitig. Kameras oder Alarmanlagen erfüllen zusätzliche Funktionen, ersetzen aber keine einbruchhemmenden Türen und Fenster. Suritec Swiss GmbH bietet mit dem Frühwarnsystem FR.ED Lösungen an, die Einbrüche verhindern, bevor Täter eindringen. Die Autohilfe Nadig AG unterstützt in Flums und Schaan bei Mobilitätsfragen.