Einbrecher stiehlt Falschgold und zerstört Vitrine in Bieler Juwelierladen

Ein unbekannter Täter bricht in einen Uhren- und Schmuckladen in Biel ein, zerschlägt eine Vitrine und erbeutet Falschgold sowie antike Taschenuhren im Wert von rund 700 Franken. Der Geschäftsinhaber äußert sich zu den Folgen und der Polizei bestätigt die Ermittlungen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in das Uhren- und Schmuckgeschäft Ukai in Biel eingebrochen. Der Täter zerschlug eine Vitrine und erbeutete Falschgold sowie Antiquitäten , darunter vor allem Taschenuhren , mit einem Gesamtwert von etwa 700 Franken.

Ladenbesitzer Roberto, 55, äußerte gegenüber 20 Minuten, dass ihn weniger der materielle Verlust belaste, sondern die völlig zerstörte Vitrine und die vielen Glassplitter. Er plane, das Schaufenster mit dickeren Glas auszustatten. Die Polizei bestätigte den Einbruch, traf jedoch niemanden am Tatort an; die Ermittlungen laufen. Experten erklären, wie man Echtgold von Falschgold unterscheiden kann: Echtgold trägt einen Stempel mit dem Karatgehalt und ist nicht magnetisch, während Falschgold oft beide Angaben aufweist und magnetisch reagieren kann.

Der Inhaber berichtet, er sei zunächst am Boden zerstört gewesen und habe sogar daran gedacht, den Laden aufzugeben, da er täglich hart für die Miete kämpfe. Der Dieb habe womöglich ein falsches Bild von der finanziellen Situation des Geschäfts gehabt. Die Kantonspolizei Bern bittet um Hinweise





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Einbruch Biel Juwelierladen Falschgold Antiquitäten Taschenuhren Kantonspolizei Bern Vitrine Zerstört Goldunterscheidung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kunstwerk wird entsorgt, nachdem es erneut zerstört wurdeVandalen haben die Installation 'Vorübergehend Platz nehmen' in Weil am Rhein zerstört. Die Stadt kann die Reparatur nicht mehr bezahlen und sucht nach einer Lösung, um das Kunstwerk zu retten.

Read more »

Schönholzerswilen TG: Grossbrand zerstört Scheune – 100 Feuerwehrleute im EinsatzBei einem Scheunenbrand in Schönholzerswilen entstand am Freitag hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Kurz vor 17 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in einer Scheune im Weiler Wiedenhub ein Brand ausgebrochen sei.

Read more »

Beachvolleyball und Triathlon: Schweizer Erfolge in Ostrava und AlgheroDie Schweizer Beachvolleyballer Joana Mäder und Leona Kernen haben beim Elite-16-Turnier in Ostrava überraschend das Halbfinale erreicht. Im Orientierungslauf-Weltcup in Linköping hat Simona Aebersold nachgedoppelt und ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Beim Triathlon World-Series-Event in Alghero konnten die Schweizerinnen und Schweizer nicht mit den Besten mithalten.

Read more »

Schweizer Strohmuseum feiert 50-Jahres-JubiläumDas Schweizer Strohmuseum blickt auf seine Geschichte und seine Bedeutung zurück. Persönliche Geschichten und Erinnerungen zeigen, wie das Strohmuseum regionale Identität und Heimatgefühl stärkt.

Read more »

Ruftaxi und Mitfahrplattform statt Buslinie: Neue Lösung für ÖV-Lücke zwischen Sulz und BruggDie geplante Direktverbindung zwischen Laufenburg und Brugg scheitert an den hohen Kosten und der zu tiefen Nachfrage. Stattdessen testet die Stadt Laufenburg zwei Jahre lang ein Ruftaxi mit Gutscheinen und die Mitfahrplattform PENDLA. Ein zusätzliches Busangebot mit sechs Kursen täglich würde jährlich 164'000 Franken kosten, wovon die Stadt 123'000 übernehmen müsste. Eine Umfrage ergab, dass nur 8 Prozent der Befragten die Verbindung täglich nutzen würden.

Read more »

Klasjet und Air Explore bündeln Kraft: Fokus auf VIP- und Wet-Lease-MarktKlasjet und die slowakische Schwesterfirma Air Explore führen ihre Operationen zusammen, um die Profitabilität im VIP- und wet-Lease-Bereich zu stärken. Der Fokus liegt auf den deutschen, afrikanischen und europäischen Märkten, während das Cargo-Segment schrittweise aufgegeben wird. Der CEO Justinas Bulka unterstreicht die Bedeutung von Konsolidierung, strategischer Partnerschaft und einer fokussierten Expansion, einschließlich der Planungen für neue Boeing 737 BBJ VIP-Flugzeugen.

Read more »