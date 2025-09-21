Ein Zuhause voller Stil: Manuel Frei und seine Zürcher Studiowohnung

Entdecken Sie die elegante und gemütliche Studiowohnung von Manuel Frei in Zürich, die durch gekonntes Layering und stilvolle Einrichtung besticht. Erfahren Sie mehr über seine Möbel, die er aus verschiedenen Metropolen mitbrachte, und wie er mit Licht und Accessoires eine harmonische Atmosphäre schafft.

Mit vielen seiner Möbel war Manuel Frei bereits in Metropolen wie New York, Paris, Mailand und München zu Hause. Nun verleihen diese Stücke seiner Zürcher Studiowohnung Eleganz und Gemütlichkeit. Seit sechs Jahren bewohnt er eine kleine, zweistöckige Atelierwohnung in der Zürcher Innenstadt, die zu einer Reihe von Kleinwohneinheiten gehört, die der Schweizer Architekt Pierre Zoelly in den frühen 1980er-Jahren entwarf.

Frei entdeckte die Wohnung durch eine reguläre Mietanzeige und verwandelte sie mit viel Liebe und Können in ein wohnliches Bijou, das größer wirkt, als es tatsächlich ist. Er verrät sein Geheimnis: das Layering. Manuel Frei, ehemaliger Style Director der Zeitschrift Architectural Digest, kennt die Kunst des Einrichtens. Er hat nicht nur viele der schönsten Häuser und Wohnungen der Welt gesehen, sondern auch mit den besten Interior-Experten zusammengearbeitet. Layering bedeutet, verschiedene Schichten zu kombinieren, nicht nur durch Textilien, sondern auch durch Texturen, Farben, Licht und Wohnaccessoires – und natürlich durch die geschickte Platzierung der Möbel. Viele unterschätzen die Wirkung des Layerings, indem sie kleine Räume zu leer lassen, doch Frei zeigt, dass die Kombination verschiedener Elemente eine kleine Wohnung elegant und wohnlich macht. Ein Paradebeispiel für Layering ist der Paravent von Alvar Aalto, der zwischen Sofa und Vorhang platziert, die Sitzecke vor Einblicken schützt und sie noch gemütlicher macht. Die Einrichtung ist stilvoll und entspannt und erinnert eher an eine Villa als an eine kleine Studiowohnung, was durch die Aussicht auf eine herrschaftliche alte Villa noch verstärkt wird. Die Häuser wurden in unmittelbarer Nähe zu einem Villengarten und zur mittelalterlichen Stadtmauer errichtet, was die besondere Atmosphäre dieses Ortes ausmacht. Frei unterstreicht die Aussicht mit einem roten Vorhang und setzte auf farbliche Akzente, wie die roten Chinalack-Vasen, Erbstücke eines Freundes. Das Rot balanciert Frei mit Grün aus, denn auch die Floristik ist ein wichtiges Talent des Kreativen. Bevor er in der Medienbranche tätig wurde, führte er das Blumengeschäft Flores in Zürich. Die Fotoproduktion der Homestory zeigt üppige grüne Blättersträusse, die mit dem kubischen Couchtisch aus gebürstetem Stahl und den Fazoletto-Vasen von Venini harmonieren. Frei teilt sich die Wohnung mit seinem schwarzen Schnauzer Knut, der es sich gerne auf einem der Corbusier-Sessel bequem macht. Die Sessel, Fundstücke aus München, zeichnen sich durch ihre schwarzen Rohre und Bezüge aus Naturleinen aus, die ihnen eine weiche und wohnliche Note verleihen. Das Sofa 'Harris' von Montauk, ein Relikt aus New York, harmoniert mit seinem minimalistischen Design mit den Sesseln und dient auch als Gästebett. Ein weiterer wichtiger Aspekt des gelungenen Layerings ist der Umgang mit Licht. Frei setzt auf verschiedene Lichtquellen: filigrane schwarze Metallregale mit Klemmleuchten, eine weisse Stehleuchte von Max Bill und indirektes Licht von unten. Die Regale dienen als Bücherregale und sind mit Bildbänden und Magazinen gefüllt, die Frei als Inspiration und Referenz nutzt. Auf den Tablaren liegen zudem Stapel von Magazinen – Collectors-Editionen und Ausgaben, an denen Manuel Frei prägend mitgewirkt hat





