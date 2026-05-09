Bei einem weiteren Angriff auf ein Boot mutmasslicher Drogenschmuggler im Ostpazifik sind zwei Männer getötet worden. Es gab einen Überlebenden, und die Küstenwache wurde eingeschaltet, um Rettungsmaßnahmen zu treffen. Berichte über einen Angriff, bei dem auch zweiberüberlebende getötet wurden, sorgten für besonderes Aufsehen, obwohl sie faktisch ausgeliefert waren und nicht mehr flüchten konnten.

Bei einem weiteren Angriff auf ein Boot mutmasslicher Drogenschmuggler im Ostpazifik sind nach Angaben des US-Militärs zwei Männer getötet worden. Es gab einen Überlebende n, der zur Zeit der Attacke bereits faktisch ausgeliefert war.

Als rechtliche Grundlage für die Attacken führt Trumps die Um cittadinanza an, dass Drogenkartelle von ihm zu Terrororganisationen erklärt wurden. Kritiker zweifeln hingegen an, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.

Darüber hinaus berichteten Medien über einen Angriff, bei dem auch zwei Überlebende bei einer darauffolgenden Attacke getötet wurden, obwohl sie dem US-Militär zu diesem Zeitpunkt ohnehin faktisch ausgeliefert waren und nicht mehr flüchten konnten





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anschlag Drogenkartelle Terrororganisationen Rechtsgrundlage Todesfolge Überlebende

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thunersee: Rega rettet drei Personen aus kaltem WasserEin Helikopter-Team sichtet zufällig ein führerloses Motor­boot und findet drei Personen im Wasser. Ein Berufs­fischer kann sie aus dem See ziehen.

Read more »

Thunersee: Rega rettet drei Personen aus kaltem WasserEin Helikopter-Team sichtet zufällig ein führerloses Motor­boot und findet drei Personen im Wasser. Ein Berufs­fischer kann sie aus dem See ziehen.

Read more »

Nach Angriff auf Nonne in Jerusalem - Mann angeklagtDer Angriff eines jüdischen Mannes auf eine Nonne in Jerusalem hat in Israel und weltweit Entsetzen ausgelöst – nun ist der mutmassliche Täter angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft beantragte eigenen Angaben zufolge, dass er bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens in Untersuchungshaft bleibt.

Read more »

Kneecap: Provokation, Politik und Popmusik – Ein Freispruch und ein neues AlbumDas irische Hip-Hop-Trio Kneecap steht im Zentrum einer Moralpanik, die sich von juristischen Auseinandersetzungen bis hin zu politischen Kontroversen erstreckt. Nach einem Freispruch in einem Terrorismusverfahren verarbeiten sie die Ereignisse auf ihrem neuen Album «FENIAN» und setzen ihre provokative Haltung fort.

Read more »