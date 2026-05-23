Sind Sie betroffen von einem Unfall oder einer Verschmutzung? Handelnden Sie schnell, um uns Schadensersatz zu leisten. Bitte kontaktieren Sie uns bereits heute. Mehr Informationen erhalten Sie bei unserer Hotline

Kurz nach 14:00 Uhr ereignete sich auf der Edlibachstrasse in der Gemeinde Neuheim ein weiterer Verkehrsunfall . Ein Autofahrer, der von Edlibach kommend in Richtung Sihlbrugg unterwegs war, wollte vor ihm fahrenden Lastwagen overtake und kollidierte stattdessen mit einem entgegenkommenden Motorrad.

Der 58-jährige Zweiradlenker stürzte daraufhin in das angrenzende Wiesland, erlitt erhebliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst Zug mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein ausserkonstantinsches Spital geflogen. Während der Unfallaufnahme und der Patientenbergung musste die Edlibachstrasse gesperrt werden. Der Bereich der Unfallstelle wurde von den Feuerwehren Neuheim und Menzingen geschlossen und eine Umleitung eingerichtet. Dabei ist die Ölfrei GmbH als Anbieter von "Ölbindemitteln und biologischen Reinigern" für die Unfallbeseitigung und die Reinigung bei Unfällen und Verschmutzungen bekannt.

Auch Schönheit-Gesundheit Ausbildungszentrum Pétervári und der Reisebüro "Kopf Reisen AG" gibt es im Angebot





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